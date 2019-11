Hausjärven budjettiesitys kahden miinusvuoden jälkeen plussalla – Ensi vuonna edessä selvitys kouluista ja päiväkodeista

Hausjärven kunnanjohtajan talousarvioesitys on 0,9 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kunnanhallitus käsittelee esitystä tiistaina.

Hausjärven ensi vuoden budjettiesitys näyttää lukujen valossa paremmalta kuin kaksi edellistä, sillä esitys on vajaan miljoonan verran plussalla.

Talousarvio sisältää panostuksia sosiaalipalveluihin sekä Ryttylän koulun laajennusosan ja kevyen liikenteen väylien rakentamiseen.

Ryttylän koulun C-osan rakentaminen alkoi tänä syksynä, ja valmista pitäisi olla ensi vuoden lopussa. Ensi vuodeksi rakentamista varten on varattu 3,8 miljoonaa euroa.

Muut investoinnit kohdistuvat kaavateihin ja kevyen liikenteen väyliin, joita varten budjetissa on 1,1 miljoonaa euroa. Pyörätiet on tarkoitus rakentaa Savelantielle ja Karhintielle.

Kaiken kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat 6,2 miljoonaa euroa eli selvästi enemmän kuin parina viime tai seuraavana vuonna.

Hausjärvellä on kuluneen vuoden aikana pohdittu taloustilannetta ja palveluverkkoa. Taustalla on valtuutettu Kari Masalinin (sd.) syksyllä 2018 jättämä valtuustoaloite, jossa hän esitti, että kunnan tulisi arvioida lapsimäärän vähenemisen vaikutukset muun muassa palvelujen määrään ja ryhmäkokoihin.

– Kunta teetti konsulttiyhtiö FCG:llä sopeuttamisohjelman, jonka mukaan kunnan pitäisi sopeuttaa toimintakulujaan noin miljoona euroa vuosittain, jotta talous pysyisi kestävällä pohjalla, Hausjärven talousjohtaja Päivi Tähtinen selvittää.

Sopeuttamisohjelma oli valtuuston käsiteltävänä syyskuussa.

Tähtinen kuitenkin myöntää, että käytännössä yhden miljoonan säästötavoite on aika mahdoton, sillä esimerkiksi terveyskulut nousevat ensi vuonna 3,2 prosenttia (ne ovat 16 miljoonaa euroa). Kaiken kaikkiaan toimintakulut kasvavat 1,5 prosenttia.

Palveluverkon osalta päätöksiä on luvassa ensi vuonna. Kunnanjohtaja Pekka Määttänen sanoi Hämeen Sanomille aiemmin marraskuussa, että kouluverkosta ja varhaiskasvatuksesta tehdään kokonaisratkaisu. Tarkoitus on siis pohtia, tarvitaanko kaikkia nykyisiä yksiköitä myös tulevaisuudessa.

Myös ruokapalveluiden osalta päätöksiä aiotaan tehdä ensi vuoden aikana.

Kunnan verotulot kasvavat tämänvuotiseen verrattuna arviolta 3,7 prosenttia. Myös valtionosuudet kasvavat, mutta tämä kasvu johtuu lähinnä kunnan tehtävien ja väestön sairastavuuden lisääntymisestä.

Henkilöstön määrä kunnalla on keskimäärin 400, ja henkilöstön keski-ikä on 46,6 vuotta.

Hausjärvellä ja Kärkölässä on meneillään yhteishanke, jota varten Keva on myöntänyt työelämän kehittämisrahaa 50 000 euroa. Tarkoituksena on kehittää työkykyjohtamista kunnissa.