Hausjärven viime vuoden tilinpäätös tasapainossa – Tänä vuonna tehdään selvitys palveluverkosta

Hausjärven viime vuoden tilinpäätös näyttää 5 000 euron tulosta. Talous on siis tasapainossa.

Odotettua parempaan tulokseen vaikutti se, että verotuloja saatiin 167 000 euroa ennakoitua enemmän.

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen nostaa esiin myös sen, että kunnan henkilöstömäärä on pienentynyt edellisvuodesta seitsemällä hengellä.

– Meillä on vuodesta 2017 kehitetty tätä puolta. Priorisoimme ja käytämme hyväksi henkilöstön osaamispotentiaalia. Kun joku jää eläkkeelle, harkitsemme tarkkaan, tarvitseeko tilalle palkata joku vai voitaisiinko tehtäviä esimerkiksi yhdistellä tai jopa lopettaa, Määttänen selvittää.

Lähes 400 henkilötyövuotta

Kunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 399 henkeä, joista vakinaisissa töissä oli 310. Kunnan työntekijöistä 81 prosenttia on naisia. Sairauspoissaoloja oli 16,6 kalenteripäivää henkilöä kohti.

Käyttömenojen kasvua oli viime vuonna 1,3 prosenttia, mikä on Määttäsen mukaan aika hyvä tulos.

Yksi taloutta parantava asia on Määttäsen mukaan ollut lastensuojelumenojen aleneminen.

– Olemme panostaneet lisää ennaltaehkäisevään lastensuojeluun, ja sitä kautta huostaanotot ovat vähentyneet huomattavasti.

Muutama tontti meni kaupaksi

Pientalotontteja Hausjärvi myi neljä kappaletta: kolme omakotitonttia ja yhden paritalotontin. Määrä oli Määttäsen mukaan suurin piirtein sama kuin vuonna 2018.

– Kuluvalta vuodelta on sellainen myönteinen tieto, että rakennuslupia on myönnetty viisi kappaletta.

Työsyke oy:n osakkeiden myynnistä kunta sai viime vuonna runsaan 120 000 euron myyntivoiton.

Suunnitelluista investoinneista toteutui viime vuonna alle puolet. Tämä johtuu pitkälti siitä, että Ryttylän koulun uudisrakennuksen aloittaminen siirtyi viime vuonna syksyyn. Lisäksi Savelantien kevyen liikenteen väylän aloittaminen viivästyi ja Ryttylän Aurinkoranta-asuntoalueen aloittamista siirrettiin.

Ryttylän koulu valmistuu loppuvuodesta

Ryttylän koulu on Hausjärven kunnalle iso investointi. Urakan hinta on 6,4 miljoonaa euroa. Kunta saa liikuntahalliosaa varten 600 000 euron valtionosuuden, joten nettohinnaksi muodostuu 5,8 miljoonaa euroa. Koulun on määrä valmistua tämän vuoden lopulla.

Kunnassa tehdään parhaillaan palveluverkkoselvitystä, jossa tarkastellaan koulu- ja päiväkotiverkkoa. Syynä on se, että lasten määrä vähenee tulevina vuosina.

– Palveluverkkoa koskeva seminaari piti perua, mutta tavoitteena on, että selvitys on käytössä ensi vuoden talousarviota tehtäessä.

Määttänen arvioi, että palveluverkko saadaan kunnanhallituksen käsittelyyn ensi kuussa.

– Päätöksenteko asiassa menee kuitenkin syksyyn. HäSa