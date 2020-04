HB-bändin basistista tuli tubettava opettaja – Tuomas Kannisto riimittelee opetuslauluja, joiden suosio kasvaa etäkoulussa

Substantiivit on esineitä, asioita, tuoleja, pöytiä, tulitikkurasioita, rakkaudentunteita, ruusupuita, lumpeita, etelän lämpöä, jäätiköiden huurteita. Erisnimiä myös, niin kuin Jukka Poika tai Jamaika…

Letkeän rytmikkäässä Sanaluokka-reggaessa on korvamadon aineksia – ja niin on tarkoituskin.

Forssalaislähtöinen luokanopettaja Tuomas Kannisto, 30, tekee YouTubeen opetuslauluja viihdyttääkseen ja saadakseen lapset oppimaan sanaluokkia, kertotauluja tai vaikka käsienpesua.

Kanniston mielestä sellaista aihetta ei ole, joka ei taipuisi riimitteleväksi lauluksi.

– Olen tehnyt opetuslaulun jopa luistimien solmimisesta. Etelään ei vaan tullut tänä talvena jäätä, joten en saanut kuvattua sellaista videota, jonka olisin halunnut.

Musiikki auttaa mieleen palauttamista

Kannisto osaa vieläkin laulun, jonka avulla hän opetteli 3.-luokkalaisena kuukaudet englanniksi. Musiikki auttaa tutkitustikin asioiden mieleen painamista.

– Kalevalan runomitta tuki muistamista jo silloin, kun ei osattu kirjoittaa, Kannisto huomauttaa.

Hän on saanut palautetta, että opetuslaulut ovat auttaneet varsinkin sellaisia oppilaita, joille lukeminen on hankalaa.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Opetuslaulujen pedagogiikkaa ei voi sivuuttaa, mutta Kannistolle on tärkeää, että kappaleita viitsii kuunnella myös huvikseen.

– Yritän saada aikaan hauskoja oivalluksia, ettei opetuslaulu ole vain kirjansivu laulettuna.

Bändien jälkeen opetuslaulut

Lounaishämäläiset saattavat muistaa Kanniston HB-bändin basistina. Sittemmin opinnot ovat vieneet hänet Jyväskylän, Hämeenlinnan ja Tampereen kautta asumaan Nummelaan.

Kannisto opettaa Karkkilassa Nyhkälän koulussa 5. luokkaa ja musiikkia. Bänditouhujen loputtua opetuslauluista on tullut hänelle tapa harrastaa musiikkia.

– Tekisin lauluja joka tapauksessa, mutta aiemmin on ollut välillä vähän vaikea keksiä aiheita. Opetuslauluja on hauska ja helppo tehdä, ja niille on yleisöä.

Sanaluokka-reggae esimerkiksi on saanut YouTubessa yli 30 000 katselukertaa. Etäopetuksen alettua tilastokäppyrät ovat alkaneet sojottaa rajusti ylöspäin.

Kannisto käyttää opetuslauluja oman opetuksensa tukena, mutta monesti idea herää vasta sen jälkeen, kun hän on ensin käsitellyt aihetta oman luokkansa kanssa.

Toiveiden mukaan Kannisto tekee opetusvideoita myös muille luokka-asteille.

– On ollut hauska kuulla, että esimerkiksi kollegani tytär toisesta koulusta oli saanut läksyksi kuunnella opetuslaulujani.

Aiheita riittää yhä

Pöytälaatikossa odottaa laulun aiheita Euroopan maista, prosenttilaskusta ja kymmenen alituksesta.

Opetuslaulujen lisäksi Kannisto pitää YouTube-kanavallaan Tuomaksen musanurkkaa, jossa hän opettaa soittimien alkeita ilman oikeita soittimia.

– Esimerkiksi suklaamunasta saa tehtyä rytmimunan, jonka soittamisessa riittää haasteita yläkoululaisillekin. HäSa

Lisää Kanniston videoita voi katsoa hänen Youtube-sivultaan.