Heidi Kyrö ja kaksi muuta hämeenlinnalaista tapahtuma-alan ammattilaista kertoo, kuinka koronavuosi on koetellut – "Tapahtuma-ala on hylätty"

Tapahtumateollisuuden ahdinko on kärjistymässä, kun koronakriisi on kestänyt lähes vuoden ja yleisötapahtumia on päästy järjestämään vain kourallinen. Myös hämeenlinnalaisilta tapahtuma-alan ammattilaisilta koronakriisi on vienyt yleisöt ja vähintään ison osan töistä.