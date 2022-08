Heikki Laine Lavinnolta valittiin Taka-Hikiän vaariksi – Suku on asunut Hausjärvellä ainakin 300 vuotta

”Naapurisopu on ollut kylällä hyvä, aina on autettu. Juuret ja monet kantatilat ovat säilyneet tiiviissä kylässä.”

Hausjärvi on koronatauon jälkeen valinnut uuden Taka-Hikiän vaarin. Tiukassa äänestyksessä nimitys lankesi lavintolaiselle Heikki Laineelle, 73.

– Hän tuntee hyvin Lavinnon historiaa ja on monessa mukana, kuten Lions-klubissa hoitamassa vanhusten ulkoilutusta Lehtimajoissa, totesi Taka-Hikiän vaarin nimitykseen liittyvän hatun ojentanut kunnanhallituksen puheenjohtaja Pekka Lokinperä.

Heikki Laine on nimityksestä otettu.

– Nimitys on hyvää tarkoittava, vaikka Taka-Hikiän paikasta on erilaisia versioita. Oleellista on se, että se tuo lämpöä Hausjärvelle, Laine sanoo.

Kaivotkin syviä

Laineen suku on asunut Hausjärvellä monessa sukupolvessa ainakin 300 vuotta, ja siitä Lavinnon kylässä noin 150 vuotta.

Lavinto on tiivis rivikylä Vanhan Hämeentien eli nykyisen 290-tien varressa. Vanhan kylän kantatilat ovat Ollila, Mattila, Miekkala, Lemola, Huttala, joista Miekkala siirrettiin isonjaon aikaan pois kylästä. Vanha rakennuskanta on pääosin 1800-luvulta.

Lavinto on kuivaa maastoa. Siksi kaivot ovat syviä.

– Joskus vettä jouduttiin hakemaan Piirivuoren lähteestä, joka toimii nykyään Riihimäen kaupungin vedenottamona, Laine muistaa.

Laineen suvun karjatila on muuttunut 1980-luvulla viljatilaksi, välillä sokerijuurikas-viljatilaksi. Nyt se on pääasiassa kasvinviljelytila, jota pitää poika Jani Laine Sara-puolisonsa kanssa. Jälkipolvea on jo kasvamassa.

Vanha isäntä Heikki Laine auttelee vielä tarvittaessa.

– En nyt suuria tee. On hienoa, kun pystyn vielä traktoreita ajamaan, varsinkin vanhempia malleja.

Naapuria autetaan

Lavinnon kylä on hyvin säilynyt, sillä asukkaat vaalivat rakennuksiaan ja pihapiirejään omaehtoisesti Museoviraston neuvojen mukaan. Siitä Laine on ylpeä.

Laineen tila on hieman ulkona vanhasta kylästä, mutta vanha Yli-Mattilan riihi ja tontti ovat vielä suvun omistuksessa.

– Tila vaati isoja rakennuksia. Ne piti rakentaa sivuun vanhasta kylästä, jotta tiloja voisi kehittää. Juuret ja monen kantatila on säilynyt kylässä, jossa rakennukset ovat toisissaan kiinni.

– Suojelu ulottuu myös omaehtoisesti luontokohteisiin, pelloille ja metsiin, Laine kehaisee.

Kylillä löytyy myös yhä auttamis- ja yhteishenkeä.

Miinan Monttu tunnetaan

Laine muistaa jo lapsuudesta, että naapurisopu oli hyvä, miehet ja naiset auttoivat toisiaan.

Turkhaudassa hyvä henki näkyy kesäteatterin toiminnan turvaamisessa. Miinan Montun tv:stä tuttu komedia Tankki täyteen on ollut tänä kesänä suosittu.

Laine on ollut lukuisissa talkoissa itsekin ja Lionsien vapaaehtoistyössä. Hän on mukana myös sotaveteraanien toiminnassa, sekä harrastaa pyöräilyä ja hiihtämistä.