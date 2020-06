Heiluiko peitto? Kysyimme, ruuhkauttiko kevät Hämeenlinnan seudun neuvolat – "Korona on saattanut vaikuttaa"

Hämeenlinnan seudulla voidaan alkuvuodesta nähdä koronanjälkeistä vauvaonnea. Poikkeustila on aiheuttanut spekulaatiota syntyvyyden kasvusta ympäri maailmaa. Ilkka-Pohjalainen uutisoi viikko sitten korona-ajan vauvabuumista, joka nostaa joulukuussa Seinäjoen syntyvyyttä noin 37 prosenttia. Neuvolatyöntekijät uumoilivat koronalla olleen jonkin verran vaikutusta raskausilmoitusten määrään.

Janakkalassa neuvolaan on tullut tänä keväänä yhteydenottoja uusista raskauksista jonkin verran edellistä vuotta enemmän. Korona-ajan vauvojen lasketut ajat ovat ensi vuoden puolella.

Uudenlainen arki lisäsi seksuaalisuutta

Terveydenhoitajien palveluvastaava Emilia Jantusen mukaan poikkeuskevät selittää raskauksien määrää ainakin osittain. Arjen käännyttyä päälaelleen perheet ovat viettäneet enemmän aikaa yhdessä ja keksineet uusia ajanviettokeinoja. Siinä missä yleensä iltaisin on lähdetty esimerkiksi harrastuksiin, on nyt pitänyt pysyä kotona.

– Varmasti yhdessäolon myötä seksuaalisuus on lisääntynyt. Pitäisin tätä positiivisena ilmiönä, Jantunen sanoo.

Neuvolan asiakkailta on kuitenkin noussut poikkeustilassa esille myös huolenaiheita. Alkoholin kulutus ja yksinäisyys ovat vaivanneet mieliä koronan aikana.

Jantunen ei kasvusta huolimatta kutsuisi määrää vielä suureksi piikiksi.

– Syntyvyys on ollut täällä alhaista muutaman edellisen vuoden ajan, ja nyt ollaan palaamassa aiempaan tilanteeseen.

Työntekijät uskovat koronalla olleen osuutta asiaan

Perheenlisäystä on tulossa myös Hattulaan. Kunnan terveyspalvelut tuottavan Terveystalon viestinnän asiantuntija Krista Lammisen mukaan alueen neuvolahoitajat ovat kertoneet huomanneensa myönteisen muutoksen asiakasmäärissä kevään aikana.

– Työntekijöillä oli herännyt tunne, että korona on saattanut vaikuttaa asiaan.

Joulu- ja tammikuulle on kunnassa enemmän laskettuja aikoja kuin viime vuosina. Hattulassa syntyvyys on viime vuosina noudattanut koko maan laskevaa tahtia ja vauvoja on syntynyt hieman alle 80 vuodessa.

Kymmenen uutta asiakasta

Hämeenlinnassa raskaana olevia on jonkin verran enemmän kuin vuosi sitten. Syntyvyydessä näkyy alueellisia eroja. Joillain alueilla syntyvyydessä ei näy muutosta, toisilla tilastot kasvavat selvemmin.

– Yksi neuvolaterveydenhoitajista kertoi saavansa kesäkuun aikana kymmenen uutta asiakasta, kertoo palvelupäällikkö Heli Haapala.

Hämeenlinnassa syntyy vuosittain noin 550 lasta, ja määrä on ollut viime vuosina niin ikään laskeva.

Keväällä raskaaksi tulleiden ”koronavauvojen” laskettu aika on vuodenvaihteen molemmin puolin. Haapala arvelee, että syntyvyys on hieman parempi kuin aiemmin, mutta ei eroa suuresti.

– En yhdistäisi koko tilannetta suoraan koronaan. Perheet päättävät oman tilanteensa mukaisesti, milloin vauvoja tulee.

Neuvolat poikkeustilassa

Neuvolat ovat joutuneet keväällä toimimaan supistetusti. Heli Haapalan mukaan Hämeenlinnassa pyritään kesän ja syksyn aikana korjaamaan supistuksen aiheuttamia rästejä.

Keväällä neuvolassa on hoidettu raskaana olevia, lasten rokotuksia, lapsia puolitoistavuotiaisiin asti ja välttämättömiä lisäkäyntejä. Syksystä alkaen neuvola yrittää tavoittaa kaikkia perheitä supistettujen vastaanottokäyntien ja puhelinhaastattelujen avulla.

Myös Janakkalassa neuvolapalvelut ovat pyörineet poikkeustavoin. Neuvolakäyntejä on sovittu syksylle ja tarpeen mukaan työntekijät ovat tehneet kotikäyntejä. Poikkeusolojen takia neuvolassa on vajautta työntekijöissä, mutta Emilia Jantusen mukaan tilanne on kesäisin tavallinen. HäSa