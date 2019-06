Heinäkuu alkaa sateisissa ja viileissä merkeissä – matalapaine tuo mukanaan jopa viikon sateet

Alkavalla viikolla sää viilenee ja muuttuu epävakaiseksi. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan vielä maanantaina nautitaan lämpimästä kesäsäästä. Maan etelä- ja kaakkoisosissa hätyytellään jopa hellerajaa. Lappiin on ennustettu kymmentä astetta, muualla maassa sää on lämmin.

Kuitenkin tiistaina säässä tapahtuu muutos. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Ari Mustalan mukaan sää viilenee ja muuttuu sateiseksi. Ennuste lupaa maan etelä- ja keskiosiin sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta on luvassa myös Lappiin. Poutaisinta on Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Lämpötila vaihtelee koko maassa 15 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Lappiin on tiedossa tätäkin viileämpää.

Keskiviikosta eteenpäin Suomi kuuluu pysyvän matalapaineen aluueseen, Mustala kertoo. Tämä tarkoittaa sitä, että sadetta tai sadekuuroja esiintyy päivittäin. Sää on keskimääräisesti viileämpi, ennusteiden mukaan päivälämpötilat jäävät 14–18 asteeseen.

– Kun sade sattuu kohdalle, voi lämpötila laskea lähemmäs 10:tä astetta, Mustala sanoo.

Napakkaa ja kovaakin tuulta

Ennusteiden mukaan pysyvän matalapaineen alue pysyy Suomen päällä koko heinäkuun ensimmäisen viikon. Mustalan mukaan se vaikuttaa todennäköisesti Suomen säähän heinäkuun toisellakin viikolla.

Tiedossa on epävakaisia päiviä ja vaihtelevia sademääriä. Mustalan mukaan välillä ripottelee, välillä vettä voi tulla runsaamminkin. Vielä on vaikea arvioida, miten sadealueet muodostuvat. Se vaikuttaa kuitenkin varmalta, että ensi viikolla koko Suomi saa osansa sateista.

– Ensi viikolla Suomen yllä on päivittäin kehittyviä kuuroja, mutta matalapaineen ympäri voi kertyä yhtenäinenkin sadealue.

Myös tuulisuus vaihtelee. Paikoin on luvassa napakkaa, merialueilla kovaakin tuulta.