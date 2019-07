Heinäkuussa on tähän mennessä hukkunut kuusi ihmistä. Tieto perustuu Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton (SUH) keräämiin ennakkotietoihin. Heinäkuu on houkutellut ihmisiä vesille ja veden äärelle, ja tämä on näkynyt myös tilastoissa...