Helleputki päättyy sadekuuroihin – "Saadaan vähän hengähdystaukoa helteistä"

Juhannuksesta saakka jatkunut kuuma sää päättyy ja alkavalla viikolla luvassa on sadekuuroja, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen sunnuntaina. Vielä maanantaina suurimmassa osassa maata on poutaista ja mitataan hellelukemia, mutta sen jälkeen sää alkaa vähitellen viilentyä. Tiistaina sadekuuroja on luvassa maan keski- ja pohjoisosiin ja keskiviikkona länsi- ja pohjoisosiin. Keskiviikkona hellelukemiin ei meteorologin mukaan...