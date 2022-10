Nyt tuli helpotusta Hämeenlinnan ydinkeskustan tornitalojen vastustajille: Ykköskortteliin ei enää kaavailla 11-kerroksisia rakennuksia

Hämeenlinnan ydinkeskustan Ykköskortteliin eli Ruusukortteliin ei enää ole tulossa 11-kerroksisia taloja.

City Kauppapaikat Oy:n omistamaan korttelin osaan, eli entisen Kauppakeskus Linnan paikalle, hahmoteltiin vielä viime joulukuussa esitellyssä asemakaavan luonnoksessa kahta 11-kerroksista ja yhtä 10-kerroksista rakennusta.

Ensi tiistaina kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn menevässä tuoreessa kaavaehdotuksessa korkeimmat uuden suunnitellun rakennusmassan osat ovat enää 9-kerroksisia. Niitä on tulossa kolme.

Muun muassa rakennusten korkeus nousi esiin kaavaluonnoksesta annetussa palautteessa.

Yhteensä suunnitelmista on kadonnut kuusi kerrosta.

Yksi yhdeksänkerroksisista talorista tulee Sibeliuksen syntymäkodin “taskupuiston” puolelle, Kasarmikadun reunaan, aiemmin kaavaillun 10-kerroksisen sijasta. Sen vieressä syntymäkodin kohdalla vielä luonnoksessa ollut 7-kerroksinen talo on nyt ehdotusvaiheessa alentunut 6-kerroksiseksi.

Kaksi kerrosta on vähentynyt sekä Reskan ja Kasarmikadun kulmaan että Reskan keskivaiheille aiemmin sijoitetuista 11-kerroksisista asuintorneista.

Muiden uudisrakennusten suurimpana sallittuna kerroslukuna säilyvät 4 ja 6.

Matalampien talojen myötä City Kauppapaikkojen omistaman alueen rakennusoikeus pienenee 28 000 kerrosneliömetristä 24 600:een.

Uusien rakennusten kaupunkikuvan laadusta ja julkisivujen järjestelyistä on tehty tarkennuksia yleismääräyksiin.

Kortteli tulee rakentaa arkkitehtonisesti korkeatasoisesti ja keskustamaiseksi. Materiaalien tulee olla “kestäviä ja koeteltuja”. Uudisrakentamisessa on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyödynnettävä uusiutuvaa energiaa.

Uudisrakentaminen sopeutetaan mahdollisuuksien mukaan nykyiseen rakennuskantaan.

Katutason julkisivumateriaalien on oltava mieluiten luonnonkiveä tai tiiltä. Katutasossa myös hyödynnetään näyteikkunoita ja “voimakasta lasisuutta”. Sibeliuksen syntymäkodin suuntaan voidaan katutasossa käyttää “muita julkisivumateriaaleja, jotka sitovat taskupuiston rajaavia elementtejä yhteen”.

Se määräys on säilynyt, että ensimmäiseen kerrokseen tulee sijoittaa liike-, toimisto- tai palvelutilaa, mutta ei asuntoja.

Tornimaisten osien julkisivukäsittelyssä on pyrittävä rauhalliseen yleisvaikutelmaan. Erikseen mainitaan, että tornit eivät saa kilpailla kirkontornin arkkitehtuurin kanssa. Torniosia voidaan pyrkiä häivyttämään maisemaan joko niiden materiaalilla tai sävyllä.

Julkisivussa on vältettävä lähiömäisyyttä. Parvekkeet tulee lasittaa ja niiden tulee olla osa arkkitehtonista kokonaishahmoa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Muistutuksia voi jättää

Kaavamuutoksen selostuksessa on tarkennettu myös muun muassa muutoksen vaikutusten arviointia ja havainnollistavaa materiaalia on päivitetty. Erittely kaavaluonnoksesta saadusta palautteesta ja kaavan laatijoiden vastineet on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kaupunki ei kuitenkaan vielä tänään torstaina julkaissut selostusta ja raporttia lautakunnan esityslistan liitteinä eikä kaavoituksen nettisivuilla.

Ykköskorttelin uudisrakentaminen on lykkäytynyt useilla vuosilla muun muassa toriparkkipäätöksen viipyessä.

Alun perin kaavaehdotuksen piti olla valmis jo keväällä 2020. Nyt tavoitteena on saada asemakaavan muutos kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi alkuvuodesta 2023.

Kaavan luonnos oli nähtävillä viime talvena. Myös kaavaehdotus asetetaan lautakunnan käsittelyn jälkeen nähtäville 30 päivän ajaksi. Kuntalaiset voivat tehdä siitä muistutuksia.