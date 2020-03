Helsinkiläispariskunta ei aio palata Uudellemaalle – "Valitsimme kahden kodin väliltä ja tulimme tänne"

Helsinkiläispariskunta on vetäytynyt kesämökilleen. He valitsivat kakkoskotinsa ykköskodikseen.

Helsinkiläiset Jorma, 72 ja Marja, 69 Nordlund siirtyivät noin kuukausi sitten Hämeenlinnan rajan tuntumassa sijaitsevalle kesämökilleen koronalta turvaan.

Keskiviikkona pääministeri Sanna Marin (sd.) vetosi eri puolelle maata mökeilleen siirtyneisiin uusmaalaisiin, että nämä palaisivat takaisin koteihinsa.

Hetkeä aiemmin hallitus oli ilmoittanut Uuttamaata koskevista liikkumisrajoituksista.

Jorma Nordlundin mielestä päätös Uudenmaan sulkemista on hyvä. Kuten kaikki päätökset, joilla koronaviruksen leviämistä voidaan estää.

Nordlundit eivät aio kuitenkaan palata Helsingin kotiinsa.

Ei ristiriidassa hallituksen ohjeiden kanssa

Normaalistikin Nordlundin vaimo viettää suuren osan vuodesta mökillä ja mies itse käy työtehtävien takia ajoittain Helsingissä. Nordlund ei näe, että heidän toimintansa olisi ristiriidassa hallituksen ohjeiden kanssa.

– Meillä on työkoti Helsingissä, jossa on kotitoimistoni ja tämä mökki on kakkoskotimme. Valitsimme kahden kodin väliltä ja tulimme tänne. Toki kirjamme ovat Helsingissä.

Vaikka Nordlund on jo eläkkeellä, hän pitää strategialuentoja eri ammattitutkinto-opiskelijoille. Viimeksi maanantaina hän kävi pitämässä etäluennon Helsingin kodistaan käsin.

– Ajoin täältä suoraan kotiin, enkä käynyt missään välillä. Tiistaina ajoin suoraan takaisin mökille, hän kertoo.

Vaimo huolehtii kaupassa käynnin

Mökille ei ole hamstrattu tavaraa. Pariskunta käy lähikaupassa kerran viikossa. Vaimo hoitaa kaupassa asioinnin, sillä Jorma Nordlund kuuluu ikänsä puolesta riskiryhmään.

– Jako on sinänsä jännä. Kuinka suuri ero on 70 plus miinus viisi vuotta? Mutta en ole asiantuntija, ja onhan se ikäraja ollut pakko johonkin laittaa.

Nordlundin mukaan heille ei tule ongelmaa, vaikka eivät Helsinkiin vähään aikaan pääsekään, sillä etäyhteys toimii myös mökillä ja kaikki tarvittava on siirretty Helsingistä mökille.

”On aika vaikea syyllistää ihmisten hätää”

Ihmisten siirtymistä kesämökkipaikkakunnille halutaan suitsia, sillä pienten paikkakuntien terveydenhuollon kapasiteetti ei riitä hoitamaan koronavirukseen sairastuneita ulkopaikkakuntaisia.

– Sekin on ymmärrettävä asia, mutta mielestäni on aika vaikea syyllistää ihmisten hätää.

Nordlund viittaa syylistämisellä muun muassa keskustelupalstoilla käytävään keskusteluun.

Jos pariskunta huomaa kaikesta eristäytymisestä ja varotoimista huolimatta itsessään koronaviruksen aiheuttamia oireita, he ovat päättäneet ajaa Helsinkiin.

– Se on 150 kilometriä ja vajaa kaksi tuntia.

Useaan kuukauteen on varauduttu

Pariskunta on sopeutunut myös ajatukseen, että he saattavat joutua olemaan karanteenin omaisesti mökillään useita kuukausia.

– Karanteeni kestää sen aikaa, kun tarvetta on, ja siihen sopeudutaan.

Pariskunta ulkoilee, lukee, puuhastelee pihamaalla sekä Nordlundin mukaan: syö ja lepää.

Helsingistä he kaipaavat lähinnä vain lapsiaan ja lapsenlapsiaan. Nordlund nauraa, että heidän ”kinasteluvakionsakin” on pysynyt näinä poikkeusaikoina ennallaan.