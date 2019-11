Henkilöautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät lokakuussa, mutta koko vuoden määrä on putoamassa

Henkilöautojen ensirekisteröinnit lisääntyivät lokakuussa, tiedottaa Autoalan Tiedotuskeskus.

Lokakuussa rekisteröitiin 9 366 uutta henkilöautoa, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vuositasolla rekisteröintimäärissä on kuitenkin pudotusta. Henkilöautoja on alkuvuoden aikana ensirekisteröity 97 299, mikä on 7,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 tammi-lokakuussa.

Kanta-Hämeessä ensirekisteröityjen henkilöautojen osuus on tammi-lokakuussa vähentynyt 9,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan.

Hämeenlinnassa henkilöautojen rekisteröinti laski vastaavaan aikaan 2,3 prosenttia ja Riihimäellä peräti 15,5 prosenttia viime vuodesta.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien kysyntä on nousussa.

Sähkö- ja kaasuautojen kysyntä on tänä vuonna kasvanut 7,4 prosenttiin. Tilastossa sähköautoihin lasketaan sekä ladattavat hybridit että täyssähköautot.

Kaasuautojen osuus on kasvanut viimevuodesta 0,6 prosenttiyksikköä, kun ladattavien autojen osuus kaikista henkilöautojen ensirekisteröinneistä kasvoi 1,1 prosenttiyksikköä.

Täyshybridien osuus ensirekisteröinneistä on tammi-syyskuussa kasvanut noin 14 prosenttiin.