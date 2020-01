Hertta valvoo hajuaistillaan kolmen veljeksen verensokeriarvoja – Hypokoira on hämeenlinnalaisperheelle korvaamaton apu

Kun musta labradorinnoutaja tökkää kuonollaan Levänahon perheen diabetesta sairastavia veljeksiä reiteen, Veeti , Roope tai Tuukka tietää, että verensokeri on menossa joko liian matalaksi tai korkeaksi ja että on aika mitata verensokeriarvo.

Kaksivuotias Hertta on Kanta-Hämeessä kolmas hypokoira, joita on Suomessa kaikkiaan 78. Hertta on Levänahojen osin itse kouluttama, ja se valmistui hypokoiraksi virallisesti 28. syyskuuta.

Hertta osaa myös hakea hätätilanteessa käskystä pillimehun, jos verensokeri on liian alhaalla.

Hertta havaitsi Tuukan diabeteksen ensimmäisenä

Nyt 13-vuotias Roope sairastui diabetekseen 4-vuotiaana ja 16-vuotias Leevi 9-vuotiaana.

– Yhdeksänvuotias Tuukka sairastui viime huhtikuussa. Hertta sen huomasi ja alkoi tökkiä Tuukkaa reiteen muutamana iltana. Aloimme seurata hänen sokereitaan, ja ne nousivat aina iltaisin liian korkeiksi. Menimme lääkäriin, ja Tuukka sai diagnoosin, kertoo poikien äiti Katja Levänaho .

Perheeseen kuuluu kaikkiaan viisi lasta, joista kolmella on diagnosoitu ykköstyypin eli nuoruustyypin diabetes. Perhe alkoi harkita hypokoiran hankintaa yhdeksän vuotta sitten Roopen sairastuttua ja heidän nähtyään televisiossa ohjelman koulutetuista hypokoirista.

– Arki oli hyvin hektistä ja pienin lapsista oli vuoden ikäinen. Silloin ei ollut voimavaroja kouluttaa koiraa, äiti kertoo.

Tuki ja turva

Hertta on Katja Levänahon mukaan helpottanut perheen arkea huomattavasti ja tuonut siihen turvaa.

– Kaikki nämä vuodet olen aiemmin herännyt öisin kahden tunnin välein tarkistamaan poikien verensokereita. Nyt, jos ne menevät yöllä jollain vaarallisen matalalle, Hertta haistaa sen ja ilmoittaa siitä.

Ennen hypokoiran hankkimista vanhemmat joutuivat myös järjestämään työnsä niin, että jompikumpi tuli kotiin mahdollisimman aikaisin, jotta diabeetikkolasten ei tarvitse olla koulun jälkeen pitkään yksin kotona.

– Koira tuo tietynlaista turvaa. Olo on paljon luottavaisempi. Lasten jättäminen yksin kotiin ei ole enää niin pelottavaa kuin ennen koiraa.

Koirasta tullut myös ystävä

Veeti Levänaho kertoo, että yhteistyö Hertan kanssa sujuu hyvin.

– Urheilen paljon. Pelaan neljä kertaa viikossa salibandyä sekä käyn lenkillä ja salilla. Hertta saattaa tulla illalla tai yöllä tökkimään, jos se huomaa, että verensokeri on alhaalla. Muuten se voisi mennä niin matalalle, että lähtisi taju.

– Hertasta on paljon hyötyä, ja olo tuntuu turvallisemmalta. Se on tullut todella tärkeäksi ja hyväksi ystäväksi, nuorukainen toteaa.

Harjoittelua yhä päivittäin

Perhe aloitti Hertan koulutuksen maaliskuussa 2018.

– Tein ison työn selvittäessäni mikä olisi mahdollisimman hyvä koira ja mitä kaikkea koulutukseen kuuluu, Katja Levänaho kertoo.

Hertta on opetettu tunnistamaan matalalla olevan verensokerin hien haju hajulapuilla, joita harjoitellessa piilotettiin koiran huomaamatta lapsiin. Kun se oppi tunnistamaan hajun ja ilmoittamaan siitä tökkäämällä, se sai palkkion. Harjoittelua tehdään yhä päivittäin. HÄSA

