Hetken mielijohteesta otettuja ja kotitekoisia tatuointeja peitetään yhä useammin – Katso video tatuoinnin peitosta

Vanhan tatuoinnin peittämiseen on useita eri syitä. Esimerkiksi huonolaatuiset tai kotikonstein tehdyt tatuoinnit työllistävät tekijöitä ja liikkeitä.

Vanhojen tatuointien peitto on yleistynyt tasaisesti vuosien varrella. Tatuointien peittäminen on vaativaa työtä, jossa on omat rajoitteensa.

Ilkka-Pohjalainen kertoi (26.7) tatuointien peittämisen yleistymisestä Länsi-Suomessa. Sama ilmiö on havaittavissa myös Kanta-Hämeessä.

– Peittotatuointeja tekeminen on nykyään yleisempää, kertoo forssalaisen Jailbird Tattoon tatuointitaitelija Titta Sezgin.

Sezginin mukaan tatuoinnit saavat nykyään näkyä enemmän ja olla isompia.

– Ihmiset ajattelevat enemmän tatuoinnin ottamista ja ovat vaativampia. Enää ei vain kävellä liikkeeseen sisään ja oteta hetken mielijohteesta kuvaa.

Artikkeli jatkuu videon ja kuvien jälkeen.

Hämeenlinnalaisen Unique Art Tattoon tatuointitaiteilija Säde Sonckin mukaan noin 30 prosenttia hänen tekemistään tatuoinneistaan on nykyisin peitetatuointeja.

– Tatuointitekniikat ovat kehittyneet vuosien varrella. Nykyään voidaan toteuttaa paljon hienompia tatuointeja kuin ennen.

Kotnatehdyt ja vanhentuneet tatuoinnit usein peiton kohteena

Tatuointeja peitetään monista eri syistä.

Esimerkiksi kotona tehdyt huonolaatuiset tatuoinnit, vanhentuneet aiheet ja elämässä aikaisemmin tärkeiden ihmisten nimet ovat yleisimpiä peitettäviä tatuointeja.

Tatuointikoneita on nykyisin helpommin saatavilla kotikäyttöön.

– Kotona tai festivaaleilla tehdyt tatuoinnit ovat myös peitettävien tatuointien aihe. Hetken huumassa otetut tatuoinnit voivat kaduttaa myöhemmin. Tatuoinnin ottamisen olisi hyvä olla pitkään harkittu prosessi, Sonck kertoo.

Hänen mielestään tatuoinnin haluavan asiakkaan on hyvä tutustua tatuoijan aikaisempiin töihin.

– Tatuointiliikkeiden määrä on lisääntynyt, ja siinä samalla myös tekijöiden määrä on noussut. Joissain liikkeissäkin saattaa olla huonolaatuista jälkeä tekeviä tatuoijia.

Riihimäkeläisen Omenart Tattoon omistaja Outi Vanhatalo on samoilla linjoilla Sonckin kanssa.

– Asiakas voi kuvitella, että liikkeessä tehty kuva on automaattisesti hyvä. Suomessa pystyy kuitenkin kuka tahansa perustamaan tatuointiliikkeen.

Millä tahansa ei voi peittää mitä tahansa

Peittävän tatuoinnin tekeminen vanhan päälle vie usein enemmän aikaa kuin kokonaan uuden tekeminen.

Asiakkaat eivät aina tajua, että vanhan tatuoinnin peittoa rajoittavat useat tekijät.

– Mustan saa peitettyä vain mustalla. Peittotatuointien suunnittelu vaatii enemmän aikaa, jolloin hintakin saattaa olla korkeampi, Sonck kertoo.

Hänen mukaansa asiakkailla voi olla epärealistisia odotuksia peittävästä tatuoinnista.

– On meidän tehtävämme ja vastuumme kertoa asiakkaalle mikä onnistuu ja mikä ei.

Myös peitettävän tatuoinnin koko rajoittaa mahdollisuuksia uuden tatuoinnin suhteen.

– Aika usein ehdotetaan sellaista kuvaa, millä tatuointi ei mene peittoon, Sezgin toteaa.

Vanhatalon mukaan usein luullaan, että peittävän tatuoinnin tulisi olla yksinkertainen.

– Yksityiskohtaiseen tatuointiin on helpompi piilottaa vanha sekaan.

Tatuoijalla vastuu onnistumisesta

Kaikki tatuointiartistit eivät välttämättä tee peitetatuointeja, sillä ne ovat tavallista vaativampia.

Sonckin mukaan maailmalla on liikkeitä, jotka tekevät pelkkiä peitetatuointeja. Suomessa tällaisia liikkeitä ei vielä ole.

Myös tatuoijalla on vastuu peitetatuoinnin onnistumisesta.

– Osa peitekuvia tekevistä tatuoijista eivät aina ole riittävän kokeneita. Oikea ammattilainen osaa kieltäytyä sellaisista kuvista, jotka ovat hänelle liian vaativia, Vanhatalo toteaa.