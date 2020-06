Hevonen mukana tieliikenteessä – Autoilijalta kaivataan huomaavaisuutta

Huomaavaisuus on valttia, kun kohtaa hevosen tien päällä. Liikenneturva muistuttaa, että ratsukko tai hevoskärry on ohitettava hiljaisella nopeudella ja kunnon turvaväleillä. Seesteisinkin ratsu saattaa pelästyä, jos sen ohi kaasutellaan tai...

Huomaavaisuus on valttia, kun kohtaa hevosen tien päällä. Liikenneturva muistuttaa, että ratsukko tai hevoskärry on ohitettava hiljaisella nopeudella ja kunnon turvaväleillä. Seesteisinkin ratsu saattaa pelästyä, jos sen ohi kaasutellaan tai päristellään ajattelemattomasti. – Hevonen on saaliseläin ja voi pillastua yllättävissä tilanteissa, vaikka se olisikin hyvin koulutettu ja totutettu liikenteeseen. Kun hevonen säikähtää, käyttäytyy se helposti…