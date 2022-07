Hevonen upposi suohon eikä pääse omin avuin ylös – Pelastustyöt käynnissä Janakkalassa

Kanta-Hämeen Pelastuslaitos sai noin kello yhdeksän aikaan torstai-iltana eläimen pelastustehtävän. Hevonen on uponnut suohon Janakkalan Mäkikulmantien läheisyydessä. Eläin ei pääse suosta omin voimin ylös. Tapahtumapaikalle on hälytetty yhteensä kolme pelastuslaitoksen yksikköä auttamaan luontokappaletta. Päivystävän palomestarin Paavo Löyttyniemen mukaan myös eläinlääkäriä on konsultoitu tilanteesta. – Eläinlääkäriin on oltu yhteydessä puhelimitse hevosen tilanteesta. Mikäli eläin on vauhko, eläinlääkäri...