Ypäjän Hevosopiston hallitus perui ylimääräisen yhtiökokouksen – "Osaomistajien vaatimus on ollut niin epämääräinen"

Opiston taloudellinen tilanne on vakava. Koronapandemia on pahentanut tilannetta ja vuosi 2021 on vähintään yhtä epävarma kuin edellinen.