Hienoa, kun kesäkahvila on taas auki!

Kahvilat saivat avata kesäkuun alussa, ja sen jälkeen asiakkaita on riittänyt. Cafe Bar Tornissa Riihimäellä on huomattu jopa patoutunutta kysyntää.

Hyvinkääläinen Toni Kopra istuu arki-iltapäivänä Riihimäen vesitornin kattoterassilla ja nautiskelee hellepäivänä kaikessa rauhassa kahvia ja jäävettä.

– Tätä ehti kaivata koronarajoitusten aikana. Nyt on kiva nähdä ihmisiä, kun sai olla neljän seinän sisällä niin pitkään.

Kopra sanoo olleensa hieman huolestunutkin kahvilayrittäjien puolesta.

– Toivottavasti yrityksiä ei mene konkurssiin koronan takia. Itse käyn kahviloissa siksikin, että haluan tukea näitä paikallisia palveluja.

Henkilökuntaa on Cafe Bar Tornissa paikalla kaksin kappalein: ystävykset Neea Jussila ja Saara Vuorinen.

– Tämä on meille jo toinen kesä peräkkäin täällä. Täällä oli viime vuonna niin superkiva kesäporukka, että me juteltiin jo syksyllä, että haluttaisiin tulla tänne taas tänä kesänä, Saara Vuorinen kertoo.

Nuorten naisten kesäpesti on kuitenkin nyt kuukauden verran lyhyempi, koska toukokuussa kahvilat eivät saaneet olla auki.

– Mutta kun sitten avasimme kesäkuun alussa, koko ajan on ollut paljon kävijöitä. On ihanaa olla töissä, kun on kiireistä ja on ihmisiä ja päivä kuluu nopeasti, Neea Jussila kertoilee.

Cafe Bar Tornin asiakkaat tilaavat päivisin kahvilatuotteita ja erityisesti jäätelöannoksia ja pirtelöitä. Illalla menee sitten alkoholipitoisia juomia.

– Nyt näyttää siltä, kuin ihmisillä olisi ollut patoutunutta tarvetta tulla kahvilaan. Korona vaikuttaa meillä niin, että käsidesiä käytetään, mutta mitään hysteeristä pelkoa ihmisillä ei ole, Jussila selvittää.

– Monet ovat kiitelleet, että on kiva, että tänne saa taas tulla, Vuorinen kertoo.

Aulangon Tornikahvila ja Järvikahvila avautuivat myös kesäkuun alussa.

– Yleensä avaamme viimeistään vappuna, ja jos on ollut maa sulana aikaisin, olemme avanneet joskus jo pääsiäisenä, Tornikahvilan yrittäjä Tuuli Arponen kertoo.

Koronan vaikutukset ovat näkyneet kahvilan toiminnassa.

– Viikolla on ollut hiljaisempaa kuin aikaisempina vuosina, mutta viikonloppuisin normaalin vilkasta. Säät ovat onneksi suosineet.

Se on kirpaissut, että esimerkiksi kaikki eläkeläisten retket on peruttu.

– Lisäksi yksi yritys perui sadan hengen tilaisuuden. Ulkomaalaiset vieraat puuttuvat – tosin heitä on yleensäkin enemmän vasta heinä-elokuussa.

Aulangonjärven rannan tuntumassa sijaitseva Luontoliikuntakeskuksen Järvikahvila on auki nyt toista kesää.

– Emme voi verrata toimintaamme viime kesäkuuhun, koska tämä avautui vasta viime heinäkuussa, kertoo Lasten liikunnan tuki -yhdistyksen projektityöntekijä Hanna Koskinen.

Kesäkuun alku oli Järvikahvilassa hiljainen, mutta juhannuksen jälkeen alkoi piristyä.

– Meillä on täällä koko perheen ilmaista ohjelmaa, ja lisäksi aikuisille on tarjolla maksullisia treenitunteja ja maanantaisauna. Mutta yhtä hyvin tänne voi tulla vain kahville, Koskinen kertoo.

Viime kesänä ulkoilumajan eteen valmistui patio. Koskisen mukaan asiakkaat viihtyvät enimmäkseen ulkopöydissä, vaikka myös sisällä pöydät ovat sen verran väljästi, että sielläkin olisi turvallista kahvinsa nauttia.

Vihavuoden Koskikahvilassa Hauholla on Mona Iso-Mustajärven mukaan ollut juhannuksen tienoilla ja sen jälkeen hyvinkin vilkasta.

– Jäätelövarastoja on saanut täydentää koko ajan, sitä on mennyt hirveästi. Helteellä kuluu jäätelöä ja suolaisia piirakoita valtavat määrät.

Korona on vaikuttanut niin, että kahvila avattiin kuukautta myöhemmin kuin yleensä. Lisäksi juhannustansseja ei voitu järjestää.

– Juhannuskokkokin peruttiin, koska Pirkanmaalla oli kielto, ja maakunnan raja on tässä ihan lähellä.

Koronan takia on peruttu myös jokakesäinen Hauhon Herkkujen yö -tapahtuma, jossa Koskikahvila on ollut yksi seitsemästä kohteesta.

Jokapäiväisessä kahvilatoiminnassa koronatilanne ei juurikaan näy.

– Onneksi meillä on täällä paljon tilaa. Tosin aina ei tiedä, ketkä ovat samaa seuruetta, joten ei voi tietää, jääkö seurueiden väliin riittävästi tilaa.