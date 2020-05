Hiipivä kauhu on Johanna Sinisalolle kuin terapiaa – Kaikki kauhu ei kuitenkaan kelpaa kirjailijalle

Kirjailijat osallistuivat Kariston kauhuromaanikilpailuun anonyymisti 120 käsikirjoituksella.

Mitä kauhuromaanikilpailun voitto merkitsee sinulle, Johanna Sinisalo?

– On imartelevaa voittaa kilpailu siten, että vanhoilla teoksilla ja meriiteillä ei ole merkitystä. Julkaisupäätöksiä tehdään aika paljon kirjailijan nimen tai menestyksen perusteella.

– Koska nyt kisaan osallistuttiin nimettömänä, ei raadille muodostunut ennakkoasennetta teosta kohtaan.

Miten luonnehdit Vieraat-teostasi, jonka pääosassa on lapsi?

– Se on psykologinen ihmissuhdetarina, jossa kuvataan perheensisäisiä valta-asetelmia. Ihminen saattaa elää vuosikausia saman perheen sisällä ja todeta yllättäen, kuinka vieraita lopulta olemme toisillemme.

– Esimerkiksi jos nyt koronarajoitusten aikana ei lähimmästä ihmisestä paljastu uusia ominaisuuksia, niin milloin sitten? Kirjassa lapsella on selittämättömiä vammoja, joita aikuiset alkavat selvitellä omasta suunnastaan.

Lukija voi seurata tarinaa myös lapsen näkökulmasta.

– Lapsi ei aina ole kauhean luotettava kertoja. Lukija voi tulkita, mitä lapsen näkemyksistä ostaa ja mitä ei.

Mistä kirjan idea syntyi?

– Mikä meidät saa tikittämään, mitkä asiat ohjaavat meitä, miten erotumme eläinkunnasta muuten kuin ajatuksella, että olisimme luomakunnan kruunuja? Nykytiede on valottanut, että ihminen tunnetaan lajina huonosti.

– Kuvittelemme, että teemme päätöksemme järkiperäisesti, mutta kuinka paljon siihen vaikuttavat biologiset ominaisuudet? Näistä pohdinnoista idea lähti liikkeelle.

Kuinka nuorena sait ensikosketuksesi kauhuun?

– Kerroimme naapurin lasten kanssa ihanan pelottavia kummitusjuttuja takapihalla teltassa. Hurjasta ja pelottavasta stoorista irtoaa turvallisen pelon terapeuttinen vaikutus.

– On ikivanhan vaiston turvallista treenaamista, kun tietää olevansa turvassa, vaikka pelottaa. Ihminen on aina ollut saalis ja metsästäjä.

Sinisalo kertoo, että aikuisille suunnattu Grimmin sadut (1812) oli hänen nuoruudessaan lapsille sallittu raaoissakin muodoissa. Edgar Allan Poen (1809–1849) kirjoja hän luki jo kymmenvuotiaana.

– Poen tarinat ovat kauniisti kirjoitettua, oikeaa kaunokirjallisuutta. Eniten Vieraat on velkaa Ira Levinin (1929–2007) klassikolle Rosemaryn painajainen (1967). Siinä mielessä, että molemmissa kertomus on arkielämän kuvaamista, jossa pienet anomaliat suistavat tarinaa väistämättömästi uhkaavammaksi.

Millainen on hyvä kauhutarina?

– Parasta kauhua on mielestäni sellainen, joka hiipii kimppuun varoittamatta. Kun outous tulee arkeen omalle turvavyöhykkeelle. Vieraissa pääosassa on kahden lapsen ydinperhe, joka sinnittelee töissä ja jonka suurin huolenaihe on epätasainen kotitöiden jako, kunnes…

Sinisalo toteaa, että hyvä kauhu on subjektiivinen käsite. Henkilökohtaisesti hän ei välitä zombeista, vampyyreistä sun muista tappaja-autoista.

– Esimerkiksi Stephen Kingin Christine (1983) oli siihen saakka todella jännä, kunnes tarina muuttui pelkästään yliluonnolliseksi. Siihen asti oli mahdollista, että päähenkilöllä olisi ollut vain mielenhäiriö. Henkilö ei muista ajaneensa, mutta auton moottori on yön jäljiltä lämmin tai jäähdyttimen ristikossa on verta ja hiuksia.

Mitkä teokset ovat tehneet sinuun niin suuren vaikutuksen, että olet saanut niistä vaikutteita omaan tuotantoosi, Poen lisäksi?

– Elokuvista ainakin Alejandro Amenábarin The Others (2001) tarjoaa lopussa aivan uuden näkökulmatvistin. Ari Asterin Hereditary (2018) taas on jäätävän kummallinen. Näihin kannattaa tutustua, jos tarinalta haluaa muutakin kuin tuttuja kirkumishetkiä. Itseään on hyvä haastaa.

Psykologisesta kauhusta pitävä Sinisalo menettää mielenkiintonsa kauhuun siinä vaiheessa, kun tarina ei enää olekaan kaksitulkintainen juttu.

– Salaisissa kansioissa (tv-sarja 1993–2018) kaksitulkintaisuus toimii tosi hyvin: Mulder haluaa tosissaan uskoa maan ulkopuoliseen elämään ja Scully selittää asiat tiukan tieteellisesti. Jännite syntyy siitä.

Sinut tunnetaan parhaiten scifistä ja dystopia-tarinoista. Kulkevatko ne käsi kädessä kauhun kanssa?

– En koe olevani kumpaakaan, vaikka näihin minut mieluusti leimataan. En pyri näiden lajityyppien perinteiseen tekemiseen.

Sinisalo pitää genreajattelua lukijakuntaa karkottavana tekijänä.

– Dystopiasta ajatellaan, että luvassa on ilmastonmuutospornoa tai jotain orwellilaista kamaa. Kauhu puolestaan mielletään myyttihirviöillä pelotteluksi.

– Teoksiani on käännetty 20 kielelle, eikä niitä ulkomailla ole markkinoitu scifinä tai fantasiana, vaan kaunokirjallisuutena. Pidän itseäni kaunokirjailijana, joka käyttää tietyn genrekirjallisuuden työkaluja.