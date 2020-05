Hikiän päiväkodin, Monnin koulun ja lukion tulevaisuus puhuttavat Hausjärvellä – Keskustelu kouluverkosta alkaa

Hausjärven kunnan tilaama varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelurakenneselvitys on valmistunut.

Se tilattiin päätöksenteon tueksi tilanteessa, jossa Hausjärven lapsimäärä pienenee.

Seuraavan viiden vuoden aikana 1–6-vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän 93 lapsella.

Alakoululaisia eli 1.–6. luokkalaisia on vuonna 2025 ennusteen mukaan 166 oppilasta nykyistä vähemmän. Se on lähestulkoon yhden hausjärveläisen alakoulun verran: kunnassa on nyt viisi koulua, joissa on keskimäärin 186 oppilasta.

”Selvitys antaa tietyt faktat”

Toimenpide-ehdotuksissa konsultit nostavat esiin Hikiän pienimmän päiväkodin lakkauttamisen sekä Monnin koulun yhdistämisen joko Eskon tai Oitin kouluun. Selvitys heittää kysymysmerkin myös Hausjärven lukion jatkolle.

– Luvut puhuvat puolestaan. Näillä lapsilukumäärillä ei voida välttää rakenteellisia muutoksia, mutta palveluja tarkasteltava myös laadullisesti. Selvitys antaa tietyt faktat, mutta tilanne pitää miettiä kokonaisuutena, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heini Ristavaara (kesk) sanoo.

Ristavaara haluaa muistuttaa muista arvoista kuin taloudesta. Hän näkee, että koululla ja varhaiskasvatuksella on tärkeä sosiaalinen merkitys.

– Täytyy miettiä oikeasti, mitä asukkaat arvostavat ja tarvitsevat.

Hän sanoo, että paluuta vanhaan kyläkoulujen kokoluokkaan ei ole, mutta esimerkiksi varhaiskasvatuksessa pienemmät lapsiryhmät ovat merkittävä tekijä.

Kymmenessä vuodessa iso muutos

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Kyösti Arovuori (kok) muistuttaa vertauskuvan kautta, miten tilanne on muuttunut: kymmenen vuotta sitten keskusteltiin, että Monniin tarvitaan uusi koulu ja nyt keskustellaan, tarvitaanko sinne koulua lainkaan.

– En usko, että Monnin koulua pistetään heti kiinni, mutta tämä on ensimmäinen kerta, jossa väestömäärän ja muun kehityksen seurauksena joudumme mahdollisesti sopeuttamaan kouluverkkoa taajamissakin sopeuttamaan kouluverkkoa, Arovuori sanoo.

– Se kuvaa isossa kuvassa, millainen muutos Hausjärvellä on tapahtunut.

Arovuori peräänkuuluttaa kriteerien muodostamista tasapuolisen päätöksenteon varmistamiseksi.

Ristavaara ja Arovuori nostavat esille myös seudullisen yhteistyön. Se koskettaa monitaajamaisen Hausjärven asukkaita jo nyt. Esimerkiksi monet monnilaiset käyvät Hyvinkäällä koulussa, ryttyläläiset vastaavasti Riihimäellä tai Janakkalan Tervakoskella.

Kunnanjohtaja luottaa tonttikauppaan

Kunnanjohtaja Pekka Määttänen näkee Monnin tulevaisuuden valoisampana kuin selvitys.

– Koulu on kustannustehokkain koko kunnassa ja tällä hetkellä sieltä alueelta myydään hyvin tontteja. Uskon, että saamme muuttovoittoa ja tämä kääntyy.

Sen sijaan Määttänen yhtyy selvityksen näkemykseen Hikiän päiväkotitilanteesta.

– Siellä on ehkä yksi päiväkoti liikaa.

Kunnanjohtaja näkee, että Hausjärvi voi sopeuttaa toimintaa myös luonnollista poistumaa hyödyntämällä.

– Kun opettajia jää eläkkeelle, ei palkata tilalle uutta, samoin varhaiskasvatuksessa. HÄSA

Päätöksiä syksyllä Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelurakenneselvitys esitellään Hausjärven valtuustolle verkkoseminaarissa maanantaina 11.5. ja käsitellään sivistyslautakunnan kokouksessa samana iltana. Kunnanhallitus tarttuu siihen heti tiistaina 12.5. Palveluverkkoselvityksen pohjalta laaditaan viranhaltijatyönä toimenpidesuunnitelma, jossa huomioidaan syntyvyyden vähenemisestä johtuva sopeuttamistarve. Suunnitelma tuodaan päätöksentekoon syys–lokakuussa 2020. Konsultit taustalla Selvityksen on tehnyt kunta-alan ja julkihallinnon konsulttiyhtiö Perlacon oy:n Eero Laesterä, Heli Silomäki ja Aki Viitasaari. Hausjärveltä selvityksen tekemiseen osallistuivat kunnanjohtaja Pekka Määttänen, tekninen johtaja Paavo Vuori, sivistysjohtaja Joonas Riihimäki ja varhaiskasvatuspäällikkö Riitta Alho. Palveluverkkoselvityksen hinta on 8 480 euroa + alv 24 %.

