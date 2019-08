Hiljaisen tiedon kävelevä ensyklopedia – Hämeen Sanomien Riihimäen aluetoimittaja Anu Kankaansydän siirtyy eläkkeelle

Kun toimittaja Anu Kankaansydän aloitti ammatissaan 39 vuotta sitten, työvälineenä oli kirjoituskone.

Nyt jutut valmistuvat sähköisessä muodossa, ja paperisen lehden rinnalle on tullut digiversio. Näin on myös Hämeen Sanomissa, josta Kankaansydän siirtyy kesälomien kautta eläkkeelle 23. elokuuta alkaen.

– Asenteet ovat muuttuneet. Nyt tärkeintä ovat kaupallisuus ja klikkaukset. Lehdissä seurataan tosi tarkasti, mitä luetaan, kuka lukee ja miten.

– Se vaikuttaa väkisin lopputulokseen. Meidän lehdessämme lukijoiden kosiskelu ei vielä kauheasti näy, Kankaansydän toteaa.

Riihimäen aluetoimittajana 19 vuotta

Kankaansydän ehti toimia Riihimäen aluetoimittajana 19 vuotta.

– Tiedän, että olen omalta alueeltani aika hurja tietopankki. Olen törmännyt työssäni jopa siihen, että olen joutunut kertomaan uusille virkamiehille taustoja, mitä jossain asiassa on tapahtunut ja milloin, ja tiedän myös, mistä sen tiedon löydän.

– Selvähän se on, että myötäni toimituksesta katoaa paljon hiljaista tietoa. Aina sanotaan, että sitä pitäisi siirtää nuorille, mutta puhutaan niin mahdottomasta määrästä, ettei sitä pysty itsekään hahmottamaan. Kannattaa soittaa perään, jos tietoa ei hienoista digiarkistoista löydy, Kankaansydän vinkkaa kollegoilleen.

Aitopaikasta luopuminen on vaikeaa

Toimittajan työtä Anu Kankaansydän luonnehtii melkoiseksi aitiopaikaksi.

– Siitä on aika vaikea luopua. Luopumista helpottaa se, että viimeisen viiden vuoden aikana lähes kaikki vuosikymmenten aikana tutuiksi tulleet virkamiehet ja muut kontaktit ovat itsekin jo siirtyneet eläkkeelle tai vaihtaneet työpaikkaa, toimittaja naurahtaa.

Kysyttäessä merkittävimmistä uutisista, joita Kankaansydän on Riihimäeltä kirjoittanut, hän mainitsee yhtenä ympäristöasiat ja Ekokemin.

– Kun Ekokemiltä pääsi valumaan pohjaveteen saasteita, se oli iso juttu. Maankäyttöpolitiikka on aina noussut keskusteluun. Suunniteltu Kalmun alueen kaavoittaminen oli todella kuohuttava juttu kaupungissa, kuten myös torinalusparkki, josta – yllätys, yllätys – sitten luovuttiin.

“Kunnallispolitiikka on muuttunut hurjasti”

39-vuotisen uransa aikana Anu Kankaansydän on istunut yhdessä jos toisessakin valtuuston kokouksessa ja lukenut lukemattoman määrän esityslistoja.

– Kunnallispolitiikka on muuttunut hurjasti. Juuri nyt eletään suurta muutoksen aikaa. Lautakuntien määrää on vähennetty. Demokraattinen päätöksenteko on aika lailla romutettu, koska uusi hallintosääntö delegoi hyvin paljon päätöksentekoa virkamiehille, Kankaansydän näkee.

Eläkepäivinä mehiläistenhoitoa

Kankaansydän työskenteli pitkään Hämeen Sanomissa yhdessä silloisen aviomiehensä Tapio Lahtisen kanssa. Lahtinen toimi lehdessä viimeksi toimituspäällikkönä.

– Meillä se ainakin toimi, että ollaan samassa työpaikassa. Toimittajapari on hedelmällinen kombo. Oli kiva päästä puhumaan työasioita kotona.

Anu Kankaansydämen vapaa-aikaan on jo 12 vuotta kuulunut mehiläistenhoito. Sitä hän aikoo jatkaa eläkkeelläkin.

Myös lukeminen on intohimo. Nyt menossa ovat etniset kirjailijat. Vastapainoksi hän on koukuttunut Areenan tv-sarjoihin.

– Niistä yritän päästä eroon! HÄSA