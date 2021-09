Hoitoalalla on pulaa työntekijöistä erityisesti vanhuspuolella, mutta Hämeenlinnassa lähihoitajaopiskelijoita kiinnostaa enemmän sairaanhoito – Nyt haussa on kokonaan uusi ryhmä

Vanhuksia hoitavista lähihoitajista on pulaa, ja alalle kaivataan kipeästi lisää työntekijöitä, mutta uusiin Ammattiopisto Tavastian koulutuspaikkoihin ei ole ollut tarpeeksi hakijoita. Tavastian rehtorin Heini Kujalan mukaan 20. syyskuuta alkavaan hoiva-avustajan koulutukseen on tunkua, mutta lokakuussa käynnistyviin lähihoitajaopintoihin ”ei kovin paljon”. – Lokakuussa alkavat lähihoitajaopinnot on tarkoitettu 25 henkilölle, jotka ovat alanvaihtajia tai jo aiemmin sosiaali-…