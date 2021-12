Hoivakodit päivittivät vierailuohjeitaan – Kaksi vierasta 20 minuutin ajan per asukas

Hämeenlinnan ikäihmisten palvelujen hoivakotien vierailuohjetta on päivitetty yhteistyössä tartuntatautiviranomaisen kanssa vakavan koronatilanteen vuoksi. Ohjeiden tavoitteena on pienentää koronatartunnan riskiä hoivakodeissa ja varmistaa jokaiselle asukkaallemme tapaamisia läheistensä kanssa pyhien aikana. Läheisten on edelleen mahdollista vierailla hoivakodeissa. Yhden asukkaan luokse toivotaan kuitenkin vieraita vain kerran päivässä, kaksi vierasta kerrallaan ja korkeintaan 20 minuutin ajan. Vierailijoiden odotetaan olevan...

