Hollywoodin pieni suuri mies

Yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja Martin Scorsese on aina kulkenut omia polkujaan. Ehkä ei ole sattumaa, että Mafiaveljet (1990) päättyy Sid Viciousin vimmaiseen punkversioon Frank Sinatran klassikosta My Way.

Vai onko?

Scorsesen uusin teos, 77-vuotiaan ohjaajan testamentiksi kehuttu mafiaelokuva The Irishman (2019), julkaistiin Netflix-suoratoistopalvelussa, jonka käyttäjistä noin 30 prosenttia (yli 41 miljoonaa katsojaa) katsoo elokuvia älypuhelimen ruudulta.

– Älä katso minun elokuviani, tai mitään muitakaan elokuvia kännykällä, Scorsese ilmaisi yleisen suosituksensa Popcorn with Peter Travers -haastatteluohjelmassa.

Scorsesen neuvosta olisi syytä ottaa onkeensa.

Hänen tarinankerronnassaan on tyypillistä, että elokuvaa on ryyditetty kertojanäänellä, jonka avulla esimerkiksi elokuvan merkittävät roolihahmot voidaan esitellä yhden kohtauksen aikana.

Myös hahmoa seuraava kamera tuo tarinan lähemmäksi katsojaa. On vaikea kuvitella, että tunne oikeasta kontaktista välittyisi älypuhelimen pientä näyttöä katsellessa.

Amerikkalaisen elokuvateollisuuden pientä suurta miestä, 163-senttistä Martin Scorsesea on tituleerattu aikamme merkittävimmäksi elokuvataitelijaksi.

Valtaosa viihteen kuluttajista kuitenkaan tuskin pitää hänen sanojaan lakina saatikka sitten tuntisi vetoa elokuvateattereihin.

Osittain juuri tämän takia elokuvataiteilija julkaisi The Irishmanin suoratoistopalvelussa vain viikkoa elokuvateatteriensi-illan jälkeen. Siihen oli ainakin 150 miljoonaa syytä, jos puhutaan dollareista.

Scorsesea on luonnehdittu myös ohjaajamestariksi, joka ei pelkää ottaa riskejä.

Usein hänen elokuviensa päähahmot ovat antisankareita, yhteiskunnan ulkopuolella olevia hylkiöitä. Rikoksiin syyllistyviä hahmoja, joihin ei kaiken järjen mukaan pitäisi samastua. Siis ihmisiä, joiden käsitys moraalista on hyvin joustava.

Hänen läpimurtoelokuvassaan Taksikuski (1976) Robert De Niro antoi kasvot unettomuudesta kärsivälle ja sodassa traumatisoituneelle ihmisrauniolle. Sellainen on öisin ajava taksikuski Travis Bickle kaupungissa, joka ei koskaan nuku.

Taksikuskin pinna kiristyy läpi elokuvan monenlaisesta ihmissaastasta aina elokuvan liioitellun väkivaltaiseen loppuun saakka. Loppukohtaukseen, jossa kyytiä saavat erityisesti lapsia parittavat sutenöörit.

Koska antisankarin vihan kohteena ovat päähenkilöäkin hävyttömämmät tyypit, ei katsojalla ole vaikeuksia valita, kumman puolelle asettua.

Tosin sekin käsitys murenee nyrkkeilijä Jake La Mottasta (De Niro) kertovassa elokuvassa Kuin raivo härkä (1980), jossa urheilusankari puhuu nyrkeillään niin kehässä kuin kotona.

Väkivaltaa Scorsese ei kavahda käyttää elokuvissaan. Esimerkiksi Casinossa (1995), sekin mafialeffa, ruumispino kasvaa 25 ihmisruhoon.

Moni ohjaaja on velkaa Scorselle. Muun muassa Quentin Tarantino Pulp Fictionin (1994) osalta kohtauksesta, jossa huumeyliannostuksen ottanut hahmo elvytetään iskemällä adrenaliinipiikki sydämeen suoraan rintarangan läpi.

Tarina on peräisin Scorsesen dokumentista American Boy: A Profile of Steven Prince (1978).

Äkkiseltään voisi ajatella, että Scorsesen omassa polussa ja riskinotossa on jotain tuttua ja turvallista: miesten määräämä väkivaltainen maailma on teema, joka toistuu ohjaajan teoksissa kovin usein.

Aihe on tärkeä amerikanitalialaiselle ohjaajalle. Gangsteriteema rakentuu ylpeydestä, kunniasta, häpeästä, sukupolvien välisten arvojen yhteentörmäyksestä, maskuliinisuudesta, synneistä ja niiden sovittamisesta.

Ovatko mafiaelokuvat (rikollisten nousu ja tuho) New Yorkin Pikku-Italiassa kasvaneen Scorsesen helmasynti?

Harva muistaa, että Nykin pikkugangstereista kertovan Sudenpesän (1973) jälkeen äijäelokuvien tekemisestä syytetty Scorsese vastasi kritiikkiin ohjaamalla draaman Alice ei enää asu täällä (1974). Ellen Burstyn sai romanttisen elokuvan pääroolista Oscarin.

Scorsesen elokuvat ovat olleet Oscar-ehdokkaana lukuisia kertoja, kunnes parhaan ohjaajan palkinto osui hänen kohdalleen elokuvasta The Departed (2006).

Joku saattaisi sanoa, että palkinto tuli Scorseselle vain 30 vuotta myöhässä.

Jos ohjaaja olisi saanut palkintonsa jo Taksikuskista, niin miten hänen elokuvauransa olisi muuttunut?

Olisiko luomisvimma jatkunut yhtä ärhäkkäänä?

Olisivatko hänen elokuvansa rokanneet kuten esimerkiksi Kristuksen viimeinen kiusaus (1988), Cape Fear (1991), Lentäjä (2004) ja Wolf of Wall Street (2013)?

Scorsese-fanit odottavat jo ohjaajan seuraavaa suurleffaa Killers of the Flower Moon, joka ilmestynee vuonna 2021.