Hopealahden katurakentaminen sai taas lisäaikaa – Turenki Resorts aikoo rakentaa hotellin ensi vuonna

Turenki Resorts on valmis rakentamaan majoitusliikkeen ensi vuonna.

Hopealahden Kiramontien ja Edelfeltintien kunnallistekniikan rakentaminen on saatava päätökseen tämän vuoden loppuun mennessä. Kunnanhallitus päätti maanantaina antaa rakentamiselle neljä kuukautta lisäaikaa.

Lisäksi asvaltointi on tehtävä ensi vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

Kyse on kahden tontin rakentamiseen liittyvästä katurakentamisesta. Edelfeltintie 1:een on suunniteltu asuintalon ja hotellin yhdistelmää ja Edelfeltintie 3:een kaksikerroksisia pientaloja.

Lisäaikaa pyysi asianajaja Pekka Romo , joka kuuluu Turenki Resorts oy:n omistajiin. Turenki Resorts omistaa Edelfeltintie 1:n tontin. Tälle Turengin asemarakennuksen lähellä sijaitsevalle tontille voi asemakaavan mukaan rakentaa asuintalon, jossa voi toimia myös hotelli.

Pekka Romo on ilmoittanut kunnalle, että majoitusliike on tarkoitus toteuttaa jo ensi vuoden aikana, siis ennen kuin pientalojen rakentaminen. Aiemmin on puhuttu myös päinvastaisesta järjestyksestä.

Romo ilmoitti kunnalle myös, että jos lisäaikaa ei myönnetä, Hopealahden alueen hanke ei toteudu, koska alueelle ei voida rakentaa mitään ennen kuin katuverkko on rakennettu.

Hopealahden kunnallistekniikan rakentaminen on ollut esillä pitkin vuotta. Turenki Resorts haki kunnanhallitukselta jo tammikuussa lisäaikaa, ja tuolloin sitä pyydettiin peräti vuoden 2021 kesäkuun loppuun saakka. Kunnanhallitus palautti asian valmisteluun.

Maaliskuussa kunnanjohtaja esitti kunnanhallitukselle, että katujen rakentamiselle myönnettäisiin aikaa tämän vuoden loppuun, mutta kunnanhallitus piti kiinni alkuperäisestä määräajasta, joka oli tämän vuoden kesäkuun loppu.

Seuraavaksi tekninen lautakunta hylkäsi Edelfeltintien ja Kiramontien katusuunnitelmat, mutta toukokuussa kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan ja hyväksyi suunnitelmat. Samalla kunnanhallitus myönsi katujen rakentamiselle kaksi kuukautta lisäaikaa eli elokuun loppuun saakka.

Nyt lisäaikaa haettiin siis jälleen. HäSa