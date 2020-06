HPK teki voittoa keskellä koronaepidemiaa lähes yhtä paljon kuin mestaruuskaudella

HPK Liiga teki taloudellisesti erittäin hyvän tuloksen viime kaudelta, vaikka korona katkaisi runkosarjan eikä pudotuspelejä pelattu. Liikevaihto ja liikevoittoprosentti olivat lähes mestaruuskauden tasolla.

Seuran tilikauden tulos ennen veroja on 317 600 euroa voitollinen. Seuralla ei ole käytännössä lainkaan velkaa ja sen omat pääomat ovat kasvaneet yli 2,1 miljoonaan euroon.

– Olemme erittäin tyytyväisiä taloudelliseen tulokseen, toteaa HPK Liigan toimitusjohtaja Antti Toivanen.

Liigakausi oli taloudellisesti katastrofi useille SM-liigaseuroille. Toivasen mukaan HPK onnistui lopulta tekemään hyvän tuloksen, koska se paransi myyntiään ja onnistui koronaepidemian iskiessä katkaisemaan hankinnat.

– Pystyimme lisäämään toissa kaudelta kaikkea myyntiämme. Aitio-, kumppanuus-, kausikortti-, lippu-, fani- ja ravintolamyyntimme kasvoivat, Toivanen kertoo.

Ei ulosmittausta

Hyvän myynnin taustalla on HPK:n mestaruus keväältä 2019. Toivasen mielestä mestaruuden ei pidä muuttaa asioita vaan työtä on tehtävä pitkäjänteisesti ja fiksusti.

– Mestaruutta ei saa ulosmitata. On tehtävä työtä kasvun hyväksi.

HPK:lta jäi pelaamatta SM-liigan runkosarjan yksi urheilullisesti ja taloudellisesti tärkeä lauantaipeli. Koronan torjunta lopetti yhtäkkiä kaikki pelit.

– Onnistuimme tekemään hyvät sopimukset ja pysäyttämään hankinnat maaliskuussa.

Tilinpäätös todistaa, että HPK:lta äkkipysähdys sujui hyvin. Materiaalien ja palvelujen hankinta pieneni yli 100 000 eurolla viime kaudesta ja varastot kasvoivat vain 8 000 eurolla.

HPK Liigan palkat ja palkkiot kasvoivat hieman, vaikka seuran ei tarvinnut maksaa playoff-peleistä ja menestyksestä bonuksia pelaajille. Se vahvisti joukkueen valmennusta ja kasvatti kauden aikana hieman pelaajabudjettiaan.

– Hankimme pelaajavahvistuksia, kun kauden aikana näimme, missä tilanteessa olimme, Toivanen perustelee.

HPK vietti 90-vuotisjuhlavuotta erilaisilla tapahtumilla. Toivasen mielestä juhlavuosi ei tarkoita, että seuran pitäisi kirjata kaudesta tappioita.

Seura pystyi myös investoimaan liiketoimintaansa. Se osti yhden yksityisen aition itselleen vuokrattavaksi ja hankki lisää led-mainostauluja jäähalliin.

Haave kävi toteen

HKP Liigan tase on niin hyvässä kunnossa kuin yritysmuotoisen yhteisön tase voi vain olla. Velkaa on nimellinen 14 000 euron häntä, jota ei ole kannattanut maksaa pois. Kassa on vahvistunut. Omat pääomat ovat vahvat, vaikka liigaosakkeen arvoksi kirjattaisiin nolla.

Toivanen muistuttaa, että seuralla oli 1,9 miljoonaa euroa vierasta pääomaa, kun se järjesti osakeannin vuonna 2016.

– Tuolloin otettiin tavoitteeksi, että liikevaihto saadaan kasvuun ja tase kuntoon sekä viiden vuoden kuluessa voitetaan liigan mestaruus.

– Haave ja toive olivat, että seura on velaton, kun se täyttää 90 vuotta.

Toivasen mielestä seuraa on nyt kehitettävä maltillisesti. Hän suunnittelee talouden vahvistamista laajentamalla ravintolatoimintaa ja aloittamalla työhyvinvoinnin palvelujen myynnin. HPK Liiga sai Business Finlandilta 100 000 euroa tukea työhyvinvoinnin palvelujen kehittämiseen.

– Meillä on vahva urheilutietämys ja vahva testaus. Rinkelinmäellä on laaja lajivalikoima. Meillä on ravinto- ja ruokaosaamista. Voimme yhdistää nämä työhyvinvoinniksi ja virkistystoiminnaksi.

Pelaajabudjettia ei leikata

HPK lähtee entisen suuruisella pelaajabudjetilla uuteen kauteen, mitä useat SM-liigaseurat eivät voi nyt tehdä. Toivanen sanoo, että vahva talous antaa seuralle mahdollisuuden kilpailla.

HPK:n ja kaikkien kilpaurheiluseurojen vaikeus on, että koronarajoitusten purkamisesta ei ole tietoa. Kumppanuus- ja kausikorttimyynnit ovat 15–20 prosenttia jäljessä viime vuodesta.

– Moni on ymmärrettävästi neuvoton siitä, mitä tapahtuu. Odottelemme uusia päätöksiä. Valtakunnan päättäjien pitäisi muistaa, että SM-liigaa ei käynnistetä viikossa parissa.

Toivanen kertoo, että hänellä on Exellissä jo kuusi erilaista taloudellista vaihtoehtoa sarjakaudesta. Aiemmin on pärjännyt kahdella.

– Heti, kun saamme tietoa, vaihtoehtoja voidaan karsia pois. On vielä mahdollista, että sarja voidaan viedä läpi normaalisti.