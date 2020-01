HPK:n Heikki Hietanen haluaa antaa lisää vauhtia Hämeenlinnan seudun yhteistyöhön: "Se ei ole ihan lennossa"

HPK järjestää 90-vuotisjuhlien kunniaksi Powerplay-elinvoimaseminaarin Verkatehtaalla perjantaina klo 13. Mistä siinä on kyse? – HPK on yhteisöllisyyden limaa, mutta seudun yhteistyö ei ole tällä hetkellä ihan lennossa. Seminaari on suunnattu...

HPK järjestää 90-vuotisjuhlien kunniaksi Powerplay-elinvoimaseminaarin Verkatehtaalla perjantaina klo 13. Mistä siinä on kyse? – HPK on yhteisöllisyyden limaa, mutta seudun yhteistyö ei ole tällä hetkellä ihan lennossa. Seminaari on suunnattu Hämeenlinnan seudun päättäjille ja elinkeinoelämän edustajille. Tavoitteena on vauhdittaa seudullista yhteistyötä. Seminaarissa puhuvat aluetutkija Timo Aro, öljymiljardööri Mika Anttonen, Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila ja työelämäprofessori…