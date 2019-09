HPK:n kausikortit menneet kaupaksi viime vuotta parempaa tahtia, myyntipiikkiäkin odotetaan – “Moni päättää loppumetreillä”

Pohjantähti Areenan E-lipan täysi-ikäisille rajattua ravintolaa on suunnitelmissa kasvattaa tulevaisuudessa.

Pohjantähti Areenaksi nimetty Rinkelinmäen jäähalli palvelee alkavalla liigakaudella kiekkokansaa pääosin samoin eväin kuin edelliskaudella. Joitakin näkyviä parannuksia on kuitenkin tehty.

Hallin klubiravintola on remontoitu ja saneerattu. Vanhat tiskit ja buffetpöytä on korvattu uusilla. Myös istumapaikkoja on nyt tarjolla ennen seisomapaikkavoittoisessa ravintolassa aiempaa enemmän.

Viime kauden alkajaisiksi HPK laajensi alkoholijuomien anniskelualuetta koko E-lippakatsomoon, joka samalla muuttui K18-alueeksi. Viime kauden ajan E-katsomossa on siis voinut istua oluttuoppi kädessä.

– Ihan positiivisia kokemuksia E-lipasta on tullut. Siellä sijaitsevan ravintolan myynti kasvoi viime kaudella eniten kaikista ravintolatiloistamme, kertoo toimitusjohtaja Antti Toivanen HPK Liiga oy:stä.

Toivasen mukaan tulevaisuuden suunnitelmissa on kasvattaa E-lipan yläosan ravintolatasanteen kokoa jonkin verran. Se ei kuitenkaan ole vielä ajankohtaista.

Kausikortti E-katsomoon on samanhintainen kuin sen alapuolella olevan katsomon keskiosiin eli A2- ja A3-katsomoihin.

Halvimmat kausikortit myydään lapsille ja opiskelijoille C- ja D-katsomoista 210 eurolla. E-katsomon kausipaikka maksaa 715 euroa.

Toivasen mukaan E-lipan kausikorttimyynti on viime kautta edellä. Samaa tosin voi sanoa myös kaikista kausikorteista.

– Viime kaudella myimme kaikkiaan 1600 kausikorttia ja tänä vuonna tavoite on mennä siitä reilusti ylitse. Aika moni tekee ostopäätöksen vielä aivan loppumetreillä, joten tämä ja ensi viikko ovat vielä aktiivista kausikorttien myyntiaikaa.

Kausikortteja myydään vielä myöhemminkin kaudella, jolloin niiden hinnassa huomioidaan se, että osa kauden peleistä on jo pelattu.

– Mitä pidemmälle mennään, sitä enemmän kiinnostavimpiin peleihin on kuitenkin tehty jo irtolippuvarauksia. Se rajoittaa sitä, mitä paikkoja myöhemmin enää pystytään myymään kausikorttipaikkoina, Antti Toivanen muistuttaa.

Hallin puolella näkyvin muutos on sata metriä uutta mainostajille tarjolla olevaa led-pintaa. Led-näytöt koristavat hallin pitkillä sivuilla aitioiden ja lippakatsomon etureunoja. Pienemmät led-näytöt löytyvät myös hallin päädyistä.

– Kyllä led-mainoksista on ollut kiinnostusta. Led-mainoksia ei ihan yksittäisiin peleihin myydä, vaan teemme niistä pidempiä sopimuksia, kertoo toimitusjohtaja Toivanen.

Kaiken kaikkiaan hänen mukaansa yritysmyynnissä on ollut hyvä draivi, johon osaltaan ovat vaikuttaneet 90-vuotisjuhlakausi ja viime kaudella saavutettu suomenmestaruus. HäSa

HPK–Kärpät torstaina 12.9. Mestaruusviirin nostoseremonia kello 18.20.

Hämeen Sanomien Kiekkokiuas muuttuu podcastiksi. Ensimmäinen jakso on kuunneltavissa torstaina kello 15.

