HS: Riihimäen ja Turun vankiloiden huumekauppajutussa 21 epäiltyä - Liivijengin johtaja yksi epäillyistä

Turun ja Riihimäen vankiloissa paljastunut laaja huumejuttu on siirtynyt syyttäjälle.

Poliisi on tutkinut Turun ja Riihimäen vankiloissa tapahtunutta laajaa huumausainekauppaa.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen Helsingin sanomien mukaan huumerikosjutussa on 21 epäiltyä, joista kahdeksalla on taustaa järjestäytyneessä rikollisuudessa. Epäillyistä seitsemän on yhä vangittuna.

Helsingin Sanomien uutisen mukaan United Brotherhood -liivijengin Turun osaston johtaja on yksi epäillyistä.

Syyttäjälle viedyssä huumejutussa on kyse Subutex-tablettien myymisestä vankilassa. Yhden tabletin arvo vankilassa voi nousta reilusti yli sataan euroon.

Poliisihallitus ja syyttäjä yrittävät aloittivat syyskuussa oikeusprosessi United Brotherhoodin ja sen alajenginä toimivan Bad Unionin lakkauttamiseksi ja toiminnan kieltämiseksi. Asiaa käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Jengien edustaja on vastustanut lakkautusvaatimusta. HäSa

