HS-Vesi on aloittanut kokeen, jossa tekopohjaveden määrää pyritään lisäämään imeytyskaivolla. Tavoitteena on varmistaa veden riittävyys, jos esimerkiksi sään ääri-ilmiöt lisääntyvät. HS-Veden käyttöinsinööri Sanna Heinonen kertoo, että kokeilu on ollut työn...