Huhtamäelle uusi tehdas ja uusia tuotteita – Panu Ala-Nikkola vertaa sitä lätkämestaruuteen

Huhtamäen uusi Hämeenlinnan tehdas on valmistumassa. Tuotantoa ryhdytään siirtämään vaiheittain uusiin tiloihin ensi viikolla.

– Tilat luovutetaan meille kokonaan joulukuun puoliväliin mennessä. Tuotanto ja toimihenkilöt siirtyvät uusiin tiloihin tämän vuoden aikana, kertoo projektipäällikkö Ari-Matti Tuovinen .

Huhtamäki rakennuttaa yli 16 000 neliön uuden tehtaan nykyisen tehtaan vierelle. Kun tuotantotilojen kattokorkeus on noin 12 metriä, tilaa uuteen rakennukseen saadaan kaikkiaan 168 000 kuutiota.

Huhtamäki rakensi kokonaan uuden tehtaan Käikälään, koska tuotannon nykyaikaistaminen ei ollut mahdollista enää vanhoissa tiloissa. Käikälän tehtaan vanhimmat osat on otettu käyttöön 1960-luvun alussa.

Uusissa tiloissa koko kartonkisten kertavälineiden valmistus saadaan samaan avaraan tilaan. Raaka-ainevarasto ja paino ovat samassa rakennuksessa kuin muu tuotanto, jolloin materiaalivirrat kulkevat sujuvasti.

– Rakennusinvestointi on noin 20 miljoonaa euroa. Samaan aikaan investoimme tuotantovälineisiin runsaat 10 miljoonaa euroa, sanoo Huhtamäen tulosyksikön johtaja Panu Ala-Nikkola .

Valtaosa vanhan tehtaan koneista siirretään uuteen. Avarissa tiloissa kuitenkin rakennetaan uudelleen tuotantolinjoja.

– Hämeenlinnan huhtamäkeläisille tämä investointi on melkein kuin jääkiekon MM-kulta.

Hänen mielestään voittoon tarvittiin yksikön kokemus ja osaaminen. Ilman sitä investointi olisi mennyt muualle.

– Joudumme kilpailemaan osaamisellamme koko muun maailman kanssa. Kilpailemme muiden valmistajien kanssa, mutta kilpailemme investoinneista myös Huhtamäen muiden yksiköiden kanssa, Ala-Nikkola sanoo.

Ala-Nikkola pitää erityisen tärkeänä, että uusi tehdas ja sen lisäkapasiteetti antavat mahdollisuuden uusien tuotteiden valmistukseen. Tehtaassa voidaan entistä paremmin keskittyä turvallisuuteen sekä tuotteiden laatuun ja ympäristöystävällisyyteen.

– Lisäämme öljypohjaisten ja kompostoituvien materiaalien käyttöä valmistuksessa.

– Tuotteet saavat alkunsa suomalaisesta puusta suomalaisessa metsässä, ne valmistetaan Suomessa, käytetään Suomessa ja voidaan kierrättää Suomessa – tai muualla Pohjoismaissa.

Tehtaalla ryhdytään valmistamaan myös täysin uusia tuotteita. Pillit tehdään muovin sijaan paperista. Jäätelöpakkaukset tulevat tehtaan valikoimiin.

Huhtamäen uusi tehdas ja toimistotilat on rakennettu kiinni logistiikkakeskukseen, joka valmistui 2000-luvulla. Vanha tehdas ja toimistotilat jäävät kiinteistösijoittajalle, jonka omistaa ne. Noin 2 000 neliötä vanhoja toimistotiloja puretaan.

Huhtamäellä on 77 tuotantolaitosta ympäri maailmaa. Huhtamäki Foodservice Nordic on sen tytäryritys, jolla on tehdas Hämeenlinnassa ja joka alueellisesti vastaa konsernin toiminnasta Pohjoismaissa. HÄSA

Juttu jatkuu videon jälkeen.