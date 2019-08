Huippuhintoja ja -tuottoja keräävä Elenia Lämpö vaihtaa omistajaa huippuhintaan

Hämeenlinnalainen kaukolämpöyhtiö Elenia Lämpö on omistajilleen rahasampo.

Elenia myy Elenia Lämmön ulkomaisille pääomasijoittajille. Pääomasijoittajat omistavat jo nyt Elenian.

Energiayhtiöiden kaupat kertovat, miten näistä yhtiöistä on tullut omistajilleen rahasampoja. Kuluttajia on voitu lypsää liiketoiminnalla, jolla on vahva monopoliluonne.

Vattenfall osti vuonna 1995 Hämeen Sähkön, joka omisti pitkin toimialuettaan kaukolämpötoimintaa. Nykyinen Elenia Lämpö syntyi, kun Vattenfall osti Hämeenlinnan Energian vuonna 2000. Hämeenlinnan kaupunki edellytti, että Vattenfall perustaa erillisen kaukolämpöyhtiön, jonka kotipaikaksi tulee Hämeenlinna.

Kaukolämpö oli muinoin edullista Hämeenlinnassa. Nyt Hämeenlinnan kaukolämpö on erittäin kallista. Kiinteistöliiton vuosittaisessa asumiskustannusvertailussa Hämeenlinna on tiukasti maan kalleimpia kaupunkeja. Kaupungin vetää kärkeen nimenomaan kaukolämpö.

Kaukolämmön myyjä vertailee mielellään omaa hintaansa pienten kirkonkylien hintoihin. Ne eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia kaupunkien hintojen kanssa.

Ruotsin valtion omistama Vattenfall joutui kovan poliittisen arvostelun kohteeksi kotimaassaan. Arvostelua ei kohdistunut yhtiön korkeisiin Suomen hintoihin.

Yksikkö, joka oli aluksi osa valtionhallintoa, oli ostanut ydinvoimaa Saksasta, hiilivoimaa Puolasta ja huippukalliin yhtiön Hollannista. Kun Vattenfall joutui tekemään miljardien alaskirjauksia yrityskaupoistaan, se myi vuonna 2011 Suomen erittäin kannattavan sähkönsiirto- ja kaukolämpöliiketoiminnan. Vattenfall jätti omistukseensa vesivoiman.

Ostajina olivat pääomasijoittajat, jotka maksoivat Vattenfallin Suomen sähköverkoista ja kaukolämpöliiketoiminnasta 1,54 miljardia euroa. Vattenfall oli kotiuttanut liiketoiminnasta Ruotsiin miljardeja euroja. Sähköverkkoja se ei korjannut juuri lainkaan. Kauppahintana se sai noin kolme kertaa enemmän rahaa kuin se oli maksanut yhtiöistä itse.

Pääomasijoittajat muodostivat ostamastaan sähkönsiirrosta Elenian ja Vattenfall Lämmöstä Elenia Lämmön. Elenia Lämpö oli Elenian tytäryhtiö.

Vuoden 2017 lopulla alkoi kuulua kummia. Lontoon finanssimarkkinoilta levisi tieto, että Elenian omistajat ovat myymässä yhtiötään ja varteenotettavia ostajia ovat kiinalaiset. Kauppahinta olisi noin 3 miljardia euroa.

Joulukuussa Elenia vaihtoikin omistajaa noin 3 miljardin euron kauppahinnalla. Ostajina olivat länsimaisten pääomasijoittajien rahastot ja Valtion eläkerahasto. Elenian arvo oli jälleen kaksinkertaistunut.

Ostajat järjestelivät kaupan ketjuttamalla omistuksensa ja rahoittamalla lopulta kauppahinnan Lontoossa velkakirjoilla. Velan ketjuttaminen takaa, ettei voitoista tarvitse maksaa yhteisöveroa Suomeen.

Elenian toimitusjohtaja Tapani Liuhala vakuutti Hämeen Sanomissa 15.12. 2017, että ostajat ovat tulleet yhtiöön pitkäaikaisina sijoittajina. Kaukolämpöliiketoiminnassa pitkäaikainen sijoittaminen tarkoitti puoltatoista vuotta. Elenia ilmoitti 1. heinäkuuta, että kolme pääomasijoitusyhtiötä ostaa siltä Elenia Lämmön.

Kauppahintaa ei ilmoiteta, mutta sen suuruusluokka voidaan haarukoida yhtiön tuloksesta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Elenia Lämmön tulosta on määrätietoisesti kasvatettu vuosi vuodelta.

Yhtiön oman pääoman tuotto oli viime vuonna 18,9 prosenttia, kun toimialan mediaani oli 4,6 prosenttia. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 18,145 miljoonaa euroa. Konserni on neljässä vuodessa imenyt yhtiöstä konserniavustuksina 66,7 miljoonaa euroa. Yhteisöveroja Elenia Lämpö ei ole juuri maksanut.

Yhtiöiden arvoa arvioidaan yleisimmin P/E-luvulla eli markkinahinnan ja vuosituoton suhdeluvulla. Luku kertoo, kuinka monessa vuodessa yhtiö maksaa tuotollaan itsensä, jos tulos pysyy ennallaan. Helsingin pörssin yhtiöiden keskimääräinen P/E-luku on alle 20. P/E-luvulla 15 Elenia Lämmön kauppahinta olisi ollut 272,2 miljoonaa euroa.

Infrasijoittajat tyytyvät nykyisen nollakoron aikaan pieniin tuottoprosentteihin, mutta suomalaiset energiayhtiöt antavat tässä sarjassa jättituottoja. 6 prosentin tuottovaatimuksella Elenia Lämmön kauppahinta olisi noin 300 miljoonaa euroa. Todennäköisesti kauppahinta on vielä korkeampi, koska kauppoihin sisältyy yleensä suunnitelmia tuottojen kasvattamisesta.

Kaukolämpötoiminnan kauppahinta lähes vastaa nimellistä rahaa, jonka suomalaiset kunnat saivat kaikista Vattenfallille 1990-luvulla myymistään yhtiöistä.

Pääomasijoittajat eivät ole pitkäjänteisiä omistajia. Todennäköisesti ne uskovat muutaman vuoden kuluttua myyvänsä Elenia Lämmön voitolla eteenpäin.