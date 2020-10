Hummala Wellness kuntouttaa hevosia Forssassa – Krista Kupiainen ja Matti Hiukka toteuttivat pitkäaikaisen unelmansa

Hevosten kuntoutuskeskus Hummala Wellness oy on aloittanut toimintansa Forssan Pilvenmäellä.

Sen perustivat syyskuun alussa yrittäjät Krista Kupiainen ja Matti Hiukka, jotka toteuttivat näin pitkäaikaisen unelmansa. Pariskunta muutti Espoosta myös asumaan Forssaan yrityksensä naapuriin.

– Hoidamme ja kuntoutamme hevosia, joilla on jokin vamma. Meille tulee myös terveitä hevosia, joille halutaan kasvattaa voimaa ja kuntoa. Ne saavat vaihtoehtoista treeniä eli niillä ei ole satulaa selässä tai kärryjä perässä vaan ne kävelevät vesimatolla, Kupiainen kertoo.

Helsingistä kotoisin oleva Kupiainen on hoitanut 15 vuoden ajan ammatikseen kilpahevosia ympäri Eurooppaa. Työnsä puolesta hän on myös ratsastanut itse, mutta suurin intohimo on suuntautunut hevosten hoitamiseen.

– Etsimme paikkaa hevosten hoito- ja kuntoutuskeskuksen perustamiseen ja kiinnostuimme tästä Pilvenmäen paikasta jo pari vuotta sitten. Silloin meillä ei ollut vielä rahoitusta ja sen jälkeen olimme menossa Orimattilaan, kunnes kuulimme, että Pilvenmäen paikka on vapautunut, Kupiainen sanoo.

Hoitoa ja treeniä

Kuntoutuskeskukseen tulee hoidettavaksi ratsuja ja ravihevosia. Yleisimpiä kuntoutettavien hevosten vammoja ovat jalkojen jänne- tai hankosidevamma, lihasvauriot tai selkävamma.

Keskuksessa on hevosten hoitoa, kuntoutusta ja treenaamista varten vesikävelytysmatto, Cryonic-huippukylmälaite, infrapunasolarium, laser ja lampaanvillapatjat.

Akuuttiin vammaan voidaan antaa laserhoitoa ja kylmähoitoa pari kertaa päivässä. Lampaanvilla nopeuttaa jänne- ja hankosidevammojen paranemista, ja infrapunasolarium lämmittää hevosen lihaksia ennen treeniä ja nopeuttaa palautumista treenin jälkeen.

– Jalkavammasta paranevaa hevosta kuntoutetaan pikkuhiljaa vesimatolla. Aluksi hevonen liikkuu jalkojen alla pyörivällä vesimatolla 15–20 minuutin ajan, ja täysi treeni kestää 40 minuuttia. Vesimaton vauhtia voi säädellä niin, että nopeus on aluksi neljä kilometriä tunnissa. Maksiminopeus on 8,6 kilometriä tunnissa, Hiukka kertoo.

Asiakkaita ympäri Suomea

Keskuksessa on 13 karsinapaikkaa hevosille ja ulkona on kahdeksan tarhapaikkaa. Jotkut hevoset tulevat kertakäynnille ja osa on kuukausiasiakkaita. Ne viettävät keskuksessa vähintään kuukauden, jossa ajassa alkaa jo nähdä hoidon tuloksia.

– Kuukausiasiakkaat asuvat keskuksen tiloissa ja ulkoilevat tarhassa. Hoidamme, treenaamme ja ruokimme hevosia sekä annamme niille paljon rakkautta, Kupiainen sanoo.

Keskuksen toiminta on lähtenyt käyntiin vireästi, sillä asiakkaita on tullut kaikkialta Suomesta Oulua myöten. Hoitoa ovat käyneet saamassa jo muun muassa ratsastajien Marina Ehrnroothin ja Aura Vasaman estehevoset ja ravipuolelta Rauno ja Ville Pakkasen huippuhevonen Juiceman ja kaksivuotislupaus Yokotai.

Kupiaisen ja Hiukan apuna keskuksessa treenaa hevosia forssalainen Pia Erdmann. Yhteistyökumppanina toimii forssalainen Niina Tapani, joka uittaa hevosia veneestä käsin Kaukjärvellä.

Tarkoituksena on, että Hummala Wellnesin asiakkaana olevat hevoset pääsevät myös kesällä uimaan Tapanin kanssa. Keskuksessa Kupiaisen ja Hiukan seurana touhuaa myös westie-rotuinen tallikoira Pupu.

Liigan maalikuningas

Rovaniemeltä kotoisin oleva Hiukka on tehnyt jalkapalloilijana ja valmentajana pitkän uran liigassa ja edustanut eri seuroja.

Hän on pelannut 200 liigaottelua ja voittanut liigan maalikuninkuuden 11 maalilla vuonna 1998. Hän on myös pelannut kaksi A-maaottelua Suomen paidassa. Nyt hän valmentaa kolmosdivisioonassa Tervakosken Patoa, joka kamppailee parhaillaan sarjassa säilymisestä Forssan Jalkapalloklubin kanssa.

– On vielä avoinna, jatkanko ensi kaudella jalkapallovalmentajana, sillä aion katsoa ensin miten yritys lähtee pyörimään, Hiukka sanoo.

Hiukka innostui hevosista ravipelaamisen myötä, ja uusi hevoskipinä iski hänen tutustuttuaan Kupiaiseen. Heillä on myös osuus Ruthless Chick -nimisestä ravihevosesta, joka on valmennuksessa Vermossa Tapani Jauholan tallissa.