Kimi Räikkönen jäi huumepoliisin jalkoihin – Riihimäkeläinen Kalevi Puonti pureutuu podcastissa vanhoihin huumerikoksiin

Kalevi Puonti on äänessä Juha Vuorisen podcastissa, jossa sukelletaan suoraan huumemaailmaan. Riihimäkeläiseltä rikosylikonstaapelilta on tulossa myös esikoiskirja, joka on annos fiktiivistä nordic noiria. Jari Aarnio on osasyyllinen molempiin projekteihin.