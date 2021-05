HYKin lähes kaikki yläluokat viikoksi etäopetukseen - Jo yli 20 opettajaa ja runsaasti oppilaita karanteenissa

Hämeenlinnan yhteiskoulussa lähes kaikki yläkouluokat (7-9) siirtyvät maanantaista alkaen viikoksi etäopetukseen. Syynä ovat laajat korona-altistukset ja niistä seuranneet karanteenit.Hieman yli viikon sisällä sattuneiden altistumisten vuoksi jo yli 20 koulun opettajaa on tällä hetkellä karanteenissa, joten he eivät voisi osallistua lähiopetukseen. Rehtori Antti Karrimaan oppilaille lähettämän viestin mukaan karanteenissa on myös yksi kokonainen koululuokka. Lisäksi karanteenissa…