Hyppää kyytiin, puhe vie mukanaan – Podcastien läpimurtoa on odotettu jo muutama vuosi

Maailmalla podcastit ovat vakiinnuttaneet asemansa ja keräävät miljoonayleisöjä. Muutaman vuoden ajan median on povattu lyövän läpi Suomessakin.

Mistä puhutaan, kun puhutaan podcasteista? Teknisen määritelmän mukaan se tarkoittaa tietynlaisten audiotiedostojen julkaisua rss-syötteen avustuksella. Koska kieli elää ja maailma muuttuu, tässä artikkelissa podcast tarkoittaa laajemmin verkossa julkaistua audiota.

– Äänitiedosto, jonka kuuntelija voi kuunnella, kun itse haluaa, Katleena Kortesuo kiteyttää erinomaisesti.

Seuraava biisi ei rajoita podcastia

Merkittävimmät radion ja podcastin erot tiivistää tamperelaisen Radio 957-toimittaja ja Antti X Antti -musiikkipodcastin toinen tekijä, Antti Granlund .

– Jälkimmäistä saa tehdä selvästi rajatummalle yleisölle, kuten esimerkiksi meillä Antti X Antti -podcastissä puhutaan niille, jotka suhtautuvat intohimoisesti musiikkiin tai musiikkibisnekseen.

– Toinen ero on mittaan liittyvä. Podcasteja voi olla eri mittaisia, parin minuutin havainnoista 15 minuutin päivittäisiin jaksoihin tai tunnin mittaisiin. Tämä mahdollistaa syventymisen aiheeseen, kun ei tarvitse miettiä, että pitäisi pistää biisi soimaan tai siirtyä seuraavaan asiaan.

Dialogi on podcastin juttu

Podcastin lisäksi Antti Granlund on pitänyt blogia. Hämeenlinnalainen kouluttaja ja tietokirjailija Katleena Kortesuo on tullut tunnetuksi myös Ei oo totta -blogistaan. Kaksi vuotta takaperin Kortesuo päätti kokeilla, kuinka blogi toimisi podcastina.

Molempien tekijöiden vastaukset noudattelevat samoja linjoja, kun kysytään, mitä sellaista ääni tarjoaa, mihin kirjoitettu teksti ei taivu.

– Aika useasti kirjoittaminen on yhden ihmisen ponnistus. Dialogi on se yksi iso juttu tässä, Granlund toteaa.

– Haastattelut ja keskustelut toimivat todella hyvin äänenä, paremmin kuin blogissa kirjoitettuna. Keskustelusta tulee mieleen parin ihmisen kahvipöytäjutustelu.

Vihakuunteleminen on vaikeaa

Granlund intoutuu pohtimaan aihetta laajemmin luoden korkealentoisen ajatusketjun tiedonvälityksen historiaan. Kaikki alkoi totuuden kertomisesta, josta ruvettiin lipsumaan jossain kohtaa netin myötä.

– Totuus ei enää kiinnostanut, vaan ruvettiin kiusoittelemaan erilaisilla otsikoilla. Otsikoinnilla venytetään itse pihviä mahdollisimman pitkälle, että saadaan ihmiset lukemaan juttu. Tämäkään ei ihan enää riitä. Nyt kirjoitetaan nasevia kolumneja, joita lukijat voi pöyristyen tai kunnioittaen jakaa somessa.

Tämän ajatusjatkumon seuraava askel on Granlundin ajatuksissa podcast.

– Podcasteissa ei yritetä provosoida, vaan haetaan oikeaa dialogia. Samassa tilassa olevat ihmiset voivat ajan kanssa keskustellen päästä eteenpäin ja oppia. Lisäksi vihakuunteleminen on todella vaikeaa.

Antti auttaa kaverin puolesta

Podcastien suosion räjähtämistä on odotettu Suomessa jo parin vuoden ajan. Kortesuo uskoo, että tilausta formaatille on.

– Meillä ihmisillä on paljon tylsiä hommia, mitkä täytyy tehdä ja mihin podcast sopii taustalle. Kuunteleminen tulee toisen tekemisen päälle, se ei ole uusi aikasyöppö.

Antti Granlundin mielestä tällä hetkellä eletään aikaa, jolloin kaikki toimijat yrittävät haalia mahdollisimman paljon ihmisiä ylipäätään kuuntelemaan podcasteja.

– Tällä hetkellä podcastien tekijöillä on yhteinen agenda ja se on se, että suomalaiset totutettaisiin tähän mediaan. Isoista hiteistä on se hyöty, että ne esittelevät tätä tapa tehdä mediaa ja siksi niitä tarvitaan.

Esimerkkejä menestyksestä on jo syntynyt. Antti Holman Auta Antti on kerännyt yli 2,2 miljoonaa kuuntelua ja Kaverin puolesta kyselen -podcastin jaksoja on käynnistetty 2,5–3 miljoonaa kertaa.

– Yksi kysymys on se, että tarvitseeko podcastin olla suosittu. Omalla tavallaan podcastit ovat sellaisia, että niitä on paljon ja on paljon tekijöitä ja paljon aiheita. Jokaisen ei ole tarkoitus olla supersuosittu, Granlund sanoo. HÄSA