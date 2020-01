Hyviä uutisia Jokioisten Elonkierrolle: Yhdistys rakentaa puistolle uuden toimintamallin, Luke mukana siirtymäkauden ajan

Elonkierron maaseutu- ja kotieläinpuiston yllä on roikkunut tummia pilviä viime keväästä lähtien, jolloin puistosta vastannut Luonnonvarakeskus (Luke) ilmoitti luopuvansa puiston ylläpidosta.

Puiston tulevaisuutta turvaamaan perustettiin kesällä tukiyhdistys Elonkierron Ystävät ry. Yhdistys on kuluneen puolen vuoden aikana neuvotellut puistolle uutta rahoitusmallia ja toimijaverkostoa. Tällä viikolla LounaPlussa myönsi yhdistykselle LEADER-rahoituksen koordinaattorin palkkaamiseen vuoden 2021 loppuun asti.

Lainvoimaisen päätöksen hankerahoituksesta tekee Hämeen ely-keskus.

– Yhdistyksen hallituksessa on tehty todella paljon töitä. Nyt on tärkeää, että löydämme koordinaattorin tehtävään sopivan henkilön mahdollisimman pian. Koordinaattorin tehtävänä on yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa viedä puiston kehittämistä eteenpäin. Onnenpotku olisi, jos sama ihminen pystyisi kesällä auttamaan myös puiston käytännön töissä, Elonkierron Ystävien puheenjohtaja Outi Vesakoski sanoo.

Luke vuokraa maat

Luonnonvarakeskus on sitoutunut osallistumaan puiston ylläpitoon siirtymäkauden, eli seuraavan kahden vuoden ajan. Luke vuokraa aluetta Metsähallitukselta ja osoittaa puiston ylläpitoon tutkimusmestarin työpanosta.

– Näin huolehditaan osaamisen siirtämisestä kesäkaudella puistoon liittyvissä tehtävissä. Siirtymäkauden jälkeen on mahdollista, että Luke osallistuu Elonkierron toimintaan partnerina projekteissa, jotka tukevat Luken strategiaa ja tutkimustoimintaa, hallintojohtaja Ilkka P. Laurila linjaa.

Elonkierron hoidossa käytettyjen koneiden sekä alueen rakennusten käytöstä Luke tekee sopimuksen Elonkierron Ystävien kanssa.

Myös kunta mukana tukemassa

Myös Jokioisten kunta tukee puiston tulevaisuutta. Kunnanhallitus päättää maanantaina välirahoituksen myöntämisestä Elonkierron Ystävien LEADER-hankkeeseen. Välirahoitusta tarvitaan hankkeen käynnistämiseksi, sillä maksatukset tapahtuvat myöhemmin. Lisäksi kunta on valmis ohjaamaan puiston ylläpitoon työvoimaa muun muassa kunnalle palkattavista kesätyöntekijöistä.

– Elonkiertoa ei entisenlaisena tule varmasti jatkossa olemaan, mutta olen hyvin luottavainen sen suhteen, että puiston olemassaolo on tällä erää turvattu, Jokioisten kunnanjohtaja Jarmo Määttä iloitsee.

Elonkiertoa tullaan kehittämään myös erilaisten hankerahoitusten avulla. Ensimmäisen rahoituksen sai ympäristökasvatushanke, jossa Elonkierto muuttuu hetkeksi ruokajärjestelmän muutosta puivan nuorisoleirin näyttämöksi. Opetusministeriö on myöntänyt Ystävien, Turun yliopiston ja HAMKin yhteishankkeelle noin 21 000 euroa.

Viimekesäisessä Lasten Maatalousnäyttely Mansikissa puistossa tutustui maatalouteen, eläimiin ja tieteeseen 5 200 aikuista ja lasta. HäSa