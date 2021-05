Hyvinkäällä tulessa suuri teollisuusrakennus, palosta aiheutuu runsaasti sankkaa savua

Hyvinkään Myllykadulla palaa suuri teollisuusrakennus. Muun muassa Helsingin Sanomien ja Aamupostin mukaan kyseessä on hissiyhtiö Koneen rakennus. Palosta aiheutuu runsaasti sankkaa savua, ja pelastuslaitos kehottaa sulkemaan lähialueilla ikkunat ja ilmastoinnin, jos savu tulee rakennuksiin sisälle. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos kertoi aiemmin, että tulessa on rakennuksen katto. Katon laajuus on noin 1 500 neliötä. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että…