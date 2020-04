Hyvinkään H-sairaalassa asioita tehdään uudella tavalla – Mallia on haettu myös Assin suunnitteluun

Uuden ja vanhan erottaa helposti paljaalla silmällä.

Hyvinkään Sairaalanmäen rakennuksista osa on kauniisti sanoen parhaat päivänsä nähneitä, mutta keskellä loistaa kirkkaana valkoinen helmi.

Tässä paikalla oli vielä muutama vuosi sitten parkkipaikka, mutta nyt siinä seisoo uusi H-sairaala, joka otettiin käyttöön loppuvuonna 2018.

Kokonaisnäkymäkin tulee päivittymään. Takana oleva uusi leikkausyksikkö otettiin käyttöön jo viime elokuussa, ja seuraavaksi edessä ovat vuodeosastojen peruskorjaukset, poliklinikkojen uudistaminen ja julkisivuremontit.

– Seuraavat 4–5 vuotta olemme rakennustyömaan keskellä, mutta sitten kaikki on uutta tai peruskorjattua tilaa, Hyvinkään sairaalan johtava lääkäri Anna-Maija Tapper myhäilee.

Ei ihme, että Hyvinkäällä on rampannut eri puolilta maata erilaisia vierailuryhmiä tutustumassa toimintaan ja hakemassa referenssiä omiin hankkeisiinsa.

Myös Hämeenlinnan Ahveniston sairaalan suunnitteluryhmästä on käyty siellä pariin otteeseen.

Hyvinkään uuden sairaalan rakennuksen muoto muistuttaa H-kirjainta. Eri osastot kerroksissa muodostavat kuin ikään kuin peilikuvan toiseen puoleen nähden.

Joissakin kerroksissa toisen puolen käytävillä on Helsingin-Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) osastoja ja toisella puolella Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) osastoja. Nämä erottaa välissä oleva eteistilakäytävä – eli tavallaan H:n keskisakara.

Toiminnot lyövät kättä poikkeuksellisella tavalla. Käytössä on niin sanottu hospitalistimalli, jossa Keusoten lääkäri työskentelee Husin sairaalan osastolla konsulttina. Kyseessä on valtakunnallisesti ensimmäinen tällä tavoin järjestetty yhteistyö.

Keusote-kuntayhtymässä ovat mukana Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula.

Kuntien potilaat ohjataan pääsääntöisesti terveyskeskusten kiirevastaanotoille. Lääkärin ja hoitajan vastaanotot ovat terveysasemilla.

– Niihin menevät potilaat, jotka eivät tarvitse välttämättä sairaalatutkimuksia, mutta vaiva on kuitenkin akuutti, Keusoten kotisairaalan ylilääkäri Anni Karppila kertoo.

Tämä keventää yhteispäivystyksen kuormaa

Öisin ja pääosin iltaisin Keusote-alueen päivytys on keskitetty sairaalan yhteispäivystykseen.

– Potilas ei välttämättä tiedä, onko hän perusterveydenhuollossa vai erikoissairaanhoidossa, eikä tarvitsekaan tietää, johtava lääkäri Tapper selvittää.

Keusotella on myös etälääkäritoimintaa, enenevissä määrin etenkin tämän vuoden alusta.

Vaikuttaa, että Keski-Uudellamaalla ei ole jääty odottelemaan valtiontasolla junnaamaan jäänyttä sote-uudistusta.

– Me on kerettiläisesti tehty se jo, Tapper virnistää.

Uusi sairaala tarjoaa lähtökohtaisesti potilaille enemmän tilaa ja yksityisyyttä.

Esimerkiksi lastenosastolla oli aiemmin samassa huoneissa useimmin kaksi perhettä, mutta nyt jokainen on perhehuone.

– Hoitohenkilökunnalle tuottaa haastetta, kun huoneita ja neliöitä on enemmän, mutta sitä pyritään hallitsemaan uusien teknologioiden keinoin, lastentautien ylilääkäri Petri Rahkonen kertoo.

Myös leikkausyksikössä on heräämishuoneita, jossa keisarinleikkauksen jälkeen koko perhe saa olla heti yhdessä.

Hyvinkäällä on synnytyksiä toiseksi eniten kaikista Suomen keskussairaaloista. Hyvinkäällä syntyi vuonna 1802 lasta. Hämeenlinnassa oli samana vuonna 1228 synnytystä.

Jos kehitys jatkuu samanlaisena, Hyvinkää ohittaa lähivuosina nyt kärjessä olevan Keski-Suomen keskussairaalan Jyväskylässä.

Hyvinkään sairaalan lastenosastolla on 14 paikkaa ja kaksi vastasyntyneiden tehovalvontapaikkaa.

Lasten päivystykselle on remontoitu tilat aivan H-sairaalan viereen, mikä helpottaa toimimista sen ja lastenosaston välillä. HäSa

Sairaalavierailu ja haastattelut on tehty ennen koronavirusepidemian aiheuttamia poikkeusoloja.

Lisäksi henkilökunnalla on turvanapit, joista saa tehtyä nopean hälytyksen mahdollisissa päällekarkaustilanteissa. Osaston kansliasta pystyy näkemään, missä kohtaa rakennuksessa työntekijä kulloinkin on.

Sairaalan huoneisiin on tulossa järjestelmä, joka tunnistaa etänä, jos potilas kaatuu ja tarvitsee apua.

Sairaanhoitajilla on mukana älypuhelimia muistuttavat laitteet, joihin tulevat hälytykset oman potilaan monitoreista. Jos hoitaja ei kuittaa hälytystä tietyssä ajassa, se menee kaikkien osaston hoitajien puhelimiin.

Sairaalassa 118 yhden hengen potilashuonetta. Kaikkiaan potilaspaikkoja on 204.

Assiin soveltuvia tiloja

Hämeenlinnasta Ahveniston sairaalan suunnitteluryhmästä on käyty tutustumassa myös Hyvinkään H-sairaalaan kahdella eri kokoonpanolla ja kahdesta eri näkökulmasta.

Onko jotain tällaista tulossa Hämeenlinnaankin, kun eli Assi valmistuu?

– Olemme käyneet aika monessa paikassa ja koettaneet ottaa hyviä puolia monesta eri paikasta, projektipäällikkö Eeva Rikkilä-Kettunen kertoo.

– Hyvinkään sairaalassa on laajennusosia, joissa lähtökohtana on vanha sairaala. Logistiikkaratkaisuissa me pääsemme parempaan, kun ei tarvitse miettiä yhdistämistä vanhaan, hän sanoo.

Ylilääkäri Veli-Pekka Rautava on ollut sairaalasuunnittelussa mukana päivystyksen osalta.

Toiminnallisesti Assissa päivystys muuttuu esimerkiksi niin, että lapset, korva-, nenä-, ja kurkkupotilaat sekä naistentautien potilaat hoidetaan Assissa yhdessä päivystyspisteessä, kun nykyisin niiden päivystyspisteet ovat eri puolilla sairaalaa.

– Lapsille tulee paremmat tilat, oma alueensa, vastaanotto ja odotustila, Rautava kertoo.

Hän kertoo myös, että Ahveniston sairaalan päivystykseen tulee yhden hengen hoitotiloja.

– Ensihoitohuoneissa on korkeintaan 2–3 potilasta, mutta muualle tulee väliseinät ja yhden hengen tarkkailuosaston huoneet. Jos ajatellaan esimerkiksi influenssoja ja mahatauteja, ne eivät tartu ollenkaan niin helposti, Rautava selvittää.

Rautavan mukaan hoidontarpeen arviointi muuttuu ja tarkentuu ehkä jonkin verran uudessa sairaalassa.

– Meillä ei nyt ole sellaisia tiloja, joita tulee Assissa olemaan. Siellä tulee selkeästi kävelevien potilaiden prosessi, joiden tilat on erotettu potilaista, jotka ovat sänkypaikoilla. Saamme hyvin soveltuvat tilat ja voimme edelleen nopeuttaa toimintaa.

Assi-sairaalahankkeen projektijohtaja Petrus Kukkonen kertoi tällä viikolla, että sairaalaan liittyvä päätöksenteko siirtyy syksyyn, koska korona vaikuttaa talousnäkymiin.