Hyvinvointialueiden johtajien palkat 12 500–17 800 euroa – Korkein palkka Varsinais-Suomessa

Yhtä lukuun ottamatta johtajat on valittu tuleville hyvinvointialueille. Kanta-Hämeeseen valitun Olli Naukkarisen palkka on keskikastia. Johtajien koulutustausta on kirjava.