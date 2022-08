Iittala-näyttely lähtee syyskuussa Japaniin

Designmuseon kokoama kiertonäyttely Iittala – The Stars of Finnish Glass avautuu Japanissa syyskuussa. Näyttely on koottu Designmuseon yli 10 000 esineen Iittala-kokoelmasta. Näyttelyyn sisältyy yli 400 esinettä, luonnosta ja kuvaa. Kiertonäytttely avautuu Bunkamura-museossa Tokiossa 17. syyskuuta, jonka jälkeen se on esillä kuudessa museossa ympäri Japania vuosien 2023–2024 aikana. Pohjana viimevuotinen Iittala-näyttely Näyttelyssä käydään läpi Iittalan...