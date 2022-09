Iittalassa puhalletaan valaisimia Turun linnaan

Yleisö pääsee lauantaina 10. syyskuuta katsomaan, kun Iittalan lasitehtaalla puhalletaan valaisinkupuja Turun linnaan. Carin Bryggmanin vuonna 1957 suunnittelemia Kuningattaren salin valaisinten kupuja on viimeksi puhallettu Iittalassa 1990-luvulla. Nyt vanhat puumuotit otetaan uudelleen käyttöön. Niitä on liotettu vedessä lähes vuoden verran, jotta ne kestäisivät jälleen lasimassan kuumuuden. Kuningattaren salin lasikuvut ovat kookkaita. Halkaisija on 55–58 senttiä....