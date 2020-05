Ikävä yllätys sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajalle: "Tästä projektista ei ole vaikeuskerrointa puuttunut"

Uuden Assi-sairaalan suunnittelussa otetaan aikalisä. Kaija-Leena Savijoki katsoo, että myös Riihimäen ja Forssan asemaa on hyvä miettiä.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki (kok) tukee sairaanhoitopiirin johtajan Seppo Rannan päätöstä keskeyttää uutta keskussairaalaa suunnittelevan allianssin toiminta.

Savijoki viittaa siiihen, että vielä alkuvuodesta viestit kertoivat sairaalan olevan mahdollista toteuttaa suunnitellun budjetin mukaisesti

– Ikävä yllätys tämä on ollut.

Hän muistuttaa, että hallitusta sitoo sairaanhoitopiirin valtuustossa päätetty tavoitebudjetti.

– On selvä juttu, että sairaalan suunnitelma on pakko ottaa uudestaan tarkasteluun.

Assi-sairaalan allianssissa ovat sairaanhoitopiirin lisäksi Skanska Talonrakennus Oy, suunnittelun ja konsultoinnin asiantuntijayritys Sweco sekä kolmen arkkitehtitoimiston työyhteenliittymä Integrated.

– Täytyy pohtia, joudutaanko tämä kilpailuttamaan uudelleen vai kilpailutetaanko vain joiltakin osin. Ei me voida ylittää budjettia, Savijoki sanoo.

Kyseessä oli jo kolmas versio Assi-sairaalan suunnitelmasta.

– Sitä on muutettu jo useampaan kertaan. Sieltä on karsittu jo ylimääräiset tilat ja mietitty tarkkaan.

Hän muistuttaa, että vanhan sairaalan peruskorjaus on arvioitu kaikkein kalleimmaksi vaihtoehdoksi.

– Assi-sairaalaa tullaan viemään eteenpäin. Tällä alueella on tarve keskussairaalalle, se ei ole poistunut mihinkään, Savijoki linjaa.

Alueiden asema pohdintaan

Forssan ja Riihimäen kaupunginjohtajat nostivat esiin omien aluesairaaloidensa aseman. Sairaanhoitopiirin puheenjohtaja Savijoki katsoo, että nyt suunnitteluun tulleella aikalisällä kuntien kanssa on käytävä tiivistä vuoropuhelua.

– Kun meillä on kolminapainen maakunta, onko osia, joita erikoissairaanhoidosta voisi olla Riihimäen tai Forssan suunnalla. Sitä on järkevää pohtia, tietenkin niissä rajoissa, että tietyt toiminnat on terveydenhuoltoasetuksessa määritelty keskussairaalatasoiseksi.

Tämä voisi tukea myös tavoitetta, jossa perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito saataisi nivellettyä aiempaa paremmin yhteen.

Kaikkiaan Assi-sairaalan suunnittelussa on riittänyt erilaisia vaiheita.

– Ei tästä projektista ole vaikeuskerrointa puuttunut, Savijoki myöntää. HÄSA

Lue myös: Kunnissa huolta sairaalan jätti-investoinnista – Riihimäki väläyttää myös sairaanhoitopiirien fuusiota (14.5.2020)