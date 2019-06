Juhannusviikon maanantaista Hämeensaaressa on ilmainen parkkipaikka matkailuautoille.

Se on tarkoitettu maksimissaan kahden vuorokauden eli 48 tunnin pysäköintiin. Veloitukseton matkaparkki on auki 17.6.-31.7.2019.

Palveluitakin on tarjolla. Asiakkailla on mahdollisuus käyttää uimahallin alakerrassa vesipistettä, wc:tä ja suihkua. Näihin tiloihin on oma sisäänkäynti.