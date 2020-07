Ilmastonmuutos on lyhentänyt monen lintulajin pesintäaikaa ja muuttanut lajikantaa myös Lounais-Hämeessä

Ilmastonmuutos on aikaistanut monen lintulajin pesinnän aloitusta, mutta pesintäaika on siitä huolimatta lyhentynyt. Syynä tähän on se, että pesimäajan päättyminen on aikaistunut nopeammin kuin pesinnän alkaminen.

Tiedot pesintäajankohdan muutoksista perustuvat Helsingin yliopiston tutkimukseen, joka kattoi 73 lintulajia.

Voimakkaimmin pesimäajan lyhentyminen näkyy aikaisemmin keväällä pesintänsä aloittavilla lajeilla.

Lyhentynyttä pesimisaikaansa aikuiset linnut saattavat käyttävää muihin elinkiertovaiheisiin, kuten pesimäkauden jälkeen läpikäytävään sulkasatoon tai syysmuuttoon valmistautumiseen.

Pitempi aika valmistautua syysmuuttoon parantaa yksilöiden mahdollisuutta säilyä hengissä raskaasta muuttomatkasta, mikä voi mahdollistaa pesinnän taas seuraavana vuonna.

– Näitä kerrannaisvaikutuksia on syytä tutkia tarkemmin, sillä niillä voi olla vaikutuksia myös lajien kannanmuutoksiin, intendentti Aleksi Lehikoinen Helsingin yliopiston Luonnontieteellisestä keskusmuseosta toteaa.

Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että linnut ovat aikaistaneet kevätmuuttoaan ilmastonmuutoksen takia, mutta syysmuutoksen ajoituksessa reagointi on vaihteleva: Lajit voivat sekä aikaistaa että viivästyttää syysmuuttoa.

Tänä vuonna kevät oli aikaisessa vähälumisen talven jälkeen, mikä vaikutti monen lintulajin käyttäytymiseen.

Lounais-Hämeen lintuharrastajat ry:n petolintuvastaava Eino Salo kertoo, että suuri osa petolinnuista pesi kuitenkin melko normaaliin aikaan. Kalasääski aloitti kuitenkin Etelä-Suomessa pesinnän selvästi normaalia aikaisemmin, kuten myös hiirihaukka, joka muuttolintuna palasi Suomeen tänä vuonna hyvin aikaisin.

– Kalasääskien kohdalla vaikutti se, että vedet olivat auki ja kirkkaita, Salo sanoo.

Lounais-Hämeen lintuharrastajien Eino Salo toteaa, että ilmastonmuutos vaikuttaa pesimäkauden muuttumisen lisäksi eri lintulajien kantoihin koko ajan. Muuttolintujen sijaan Salo on huolissaan Suomen paikallisista lajeista.

– Esimerkiksi vielä 1980–1990-luvuilla seudulla todennettiin 200 helmipöllöparia pesimässä, mutta nyt niitä ei ole todennettu yhtään, Salo harmittelee.

Toiset lajit taas hyötyvät tilanteesta. Helmipöllöltä alaa valtaa sitä kookkaampi lehtopöllö.

– Suurempana pöllönä se ajaa helmipöllön alta pois. Lehtopöllön kantaa taas tiputtavat kovat talvet.

Toinen esimerkki ilmastonmuutoksen mukanaan tuomista lajimuutoksista on se, että variksen kanta on itse asiassa laskenut, kun taas sepelkyyhky on yleistynyt entisestään.

– Varislintuihin kuuluva naakka taas on hyötynyt ilmastonmuutoksesta, Salo huomauttaa.