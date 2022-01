Ilmatieteen laitos varoittaa: Ajokeli on huono suuressa osassa maata

Ajokeli on huono suuressa osassa maata, varoittaa Ilmatieteen laitos. Sää on lauhtunut lännestä alkaen ja paikoin sataa lunta tai jäätävää tihkua. Varoitus huonosta liikennesäästä on illalla voimassa koko Suomessa lukuun ottamatta Savon ja Karjalan neljää maakuntaa sekä Kymenlaaksoa. Iltapäivällä tapahtui Uudenmaan Karkkilassa vakava liikenneturma, jossa menetti henkensä kaksi ihmistä. Kaikilla Suomen merialueilla on voimassa illalla...

