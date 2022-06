Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta uv-säteilystä maan eteläosissa – Varoitus on voimassa Kanta-Hämeen naapurimaakunnissa

Ilmatieteen laitos on antanut kesän ensimmäisen varoituksen ultraviolettisäteilystä eli uv-säteilystä. Varoituksen mukaan uv-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. Säteilyn voimakkuutta kuvaavan uv-indeksin arvo on 6. Suojaamaton iho saattaa palaa erityisesti suorassa auringonvalossa oleskeltaessa, Ilmatieteen laitos kertoo. Varoitus on voimassa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnissa....

