Ilmavoimien pääsotaharjoitus Ruska 19 alkaa tiistaina

Ilmavoimien vuotuinen pääsotaharjoitus Ruska alkaa tänään eri puolilla Suomea. Harjoitukseen osallistuu yli 50 lentokonetta ja noin 4 500 henkilöä, joista lähes puolet on reserviläisiä. Harjoituksen lentotoimintaan osallistuu vajaat 30 Hornet-hävittäjää sekä Hawk-harjoitushävittäjiä ja kuljetuskoneita. Maavoimista mukana on yksi NH90-helikopteri. Suomalaisten koneiden lisäksi harjoitukseen osallistuu jo aiempien vuosien tapaan koneita myös Ruotsin ilmavoimista. Mukana on kahdeksan…