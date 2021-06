Ilmoittajan mukaan joelta löytyi satoja kuolleita kaloja – Hämeen Ely-keskus tutkii Vuolujoen veden happipitoisuuden

Hämeenlinnan Vuolujoelta on löytynyt maanantaina 28. kesäkuuta kuolleita kaloja. Hämeen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan keskus sai ilmoituksen aamupäivällä havaituista sadoista kuolleista kaloista. Kalat oli havaittu Ajorannantien ja Hauhontaustantien välisellä osuudella. Syynä kalojen kuolemaan voi olla pitkään jatkunut hellejakso, joka on tehnyt Vuolujoen veden lämpötilasta epätavallisen korkean. Veden happipitoisuus on voinut laskea lämpötilan nousun…