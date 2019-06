Inari Jansson siirtyi asiakkaan roolista Harvialan toimitusjohtajaksi – Perinteikäs yritys siirtyy nykyaikaan

Suomalaisella taimistoalalla on edessään rakennemuutos. Näin uskoo Harvialan taimitarhan uusi toimitusjohtaja Inari Jansson .

– Meillä on paljon pieniä taimistoja, joissa omistajasukupolvi alkaa eläköityä. Jatkajia ei välttämättä kaikille löydy.

Ulkomainen kilpailu on alalla kovaa, joten taimitarhoilla joudutaan tekemään ratkaisuja, joissa pohdittavaksi jää joko yrityskoon kasvaminen tai erikoistuminen.

– Toimialarakenne on ollut Suomessa sellainen, että pienet taimistot yrittävät kaikki tehdä kaikkea, kun kannattaisi ehkä enemmän erikoistua ja olla osa tuotantoketjua, Jansson pohtii.

Harvialalla on jo sopimustuottajia, jotka kasvattavat pelkästään puuntaimia.

– He eivät tee mitään muuta kuin tuottavat alkukasvatusmateriaalia. Esimerkiksi tämän tyyppisiä ratkaisuja voisi miettiä.

Jansson arvelee, että maamme pirstaleiset taimistot ovat seurasta pienestä markkina-alueesta ja alan nuoresta iästä.

– Meillä on verraten vähän aikaa kasvatettu taimia kaupalliseen tarkoitukseen, joten olemme vielä vähän kehittymätön toimialana.

Tulevaisuuden ala

Jansson on työskennellyt vuoden päivät taimitarhan toimitusjohtajana. Hän siirtyi tehtävään VRJ:ltä, jossa vastasi ympäristörakentamisen toimialasta.

– Olen ollut pitkään Harvialalle asiakkaan roolissa, joten asiakaskunta on tuttua. Aiemmasta urasta on ehdottomasti hyötyä, minun on helppo samaistua asiakkaan ongelmiin ja tiedän mikä on tärkeää.

Ilmaston muutoksen ja tiivistyvän kaupunkirakentamisen myötä Jansson uskoo, että tulevaisuudessa viherala on kuuma ala.

– Vihreitä pintoja tullaan tarvitsemaan yhä enemmän. Hulevesiä imeytetään syntysijoillaan ja viherrakenteet ovat siihen paras vaihtoehto. Imeytysalueille tarvitaan kasveja ja kasvillisuusalueet toimivat hiilinieluina.

Taimien tuotanto vaatii erikoisosaamista ja Jansson näkee Harvialan vahvuudeksi pitkäaikaiset ja sitoutuneet työntekijät. Harvialan tapauksessa erityisosaaminen on puunhoitoa.

Työntekijät esimerkiksi istuttavat puut, koulivat eli katkaisevat juuret, tekevät rakenneleikkauksia, tuholaistorjuntaa ja lannoituksia. Puulle tehdään valtava kirjo toimenpiteitä ennen kuin se on istutettavana lopulliseen paikkaansa.

– Kaikki muu ostetaan muualta, eli toimitamme kaikki kasvit mitä viherrakentaja tarvitsee, mutta kasvatamme itse vain puut. Kaikkeen tuohon kasvattamiseen me tarvitsemme ammattilaisia.

Sesonkiaikoina yritys työllistää 35 henkilöä. Työntekijät ovat koulutukseltaan agrologeja, puutarhureita, hortonomeja tai työhön itseoppineita.

Taimiston ensimmäinen sesonki alkaa huhtikuun puolivälissä ja kestää toukokuun loppupuolelle. Toinen alkaa lokakuussa ja päättyy marraskuun loppuun.

– Liikevaihdosta 70–80 prosenttia tulee näillä lyhyillä ajanjaksoilla. Sesonkiajat johtuvat siitä, että puuta voi nostaa pellosta ainoastaan silloin, kun se on lepotilassa, Jansson selittää. HäSa